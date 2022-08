Galatasaray voudrait doubler l'OM dans le dossier Sanchez

Alexis Sanchez a résilié ce lundi son contrat avec l'Inter Milan, qu'il quitte libre. Annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille, l'attaquant chilien aurait récemment été alerté par les sirènes de Galatasaray.

L'OM pourrait bien se faire doubler dans le dossier Alexis Sanchez, à en croire les informations de la presse turque. Hurriyet annonce que Galatasaray fait les yeux doux à Sanchez, et souhaiterait l'attirer au club. Les rouges et jaunes seraient même passés à l'action avec une offre de trois millions d'euros par an sur deux ans.

D'anciens joueurs qui ont côtoyé Alexis Sanchez, comme Hakan Çalhanoglu ou encore Arda Turan auraient même été missionnés par le club pour convaincre Sanchez de le rejoindre. Ils auraient vanté auprès de lui l'histoire du club jaune-rouge, ses succès, Istanbul et ses supporters.

De son côté, la direction a présenté aux joueurs le projet sportif, et les ambitions futures. Galatasaray compte bien revenir sur le devant de la scène, en atteste les récents recrutements de Dries Mertens et Lucas Torreira.

Des arguments sportifs supplémentaires pour l'OM

Même si Galatasaray se présente comme un adversaire redoutable pour l'OM sur la piste de l'ancien barcelonais, le club phocéen à des arguments à faire valoir, et pas des moindres.

Un effectif de qualité, un projet lisible, et surtout, l'OM, contrairement à Galatasaray, disputera la Ligue des champions cette saison. C'est un élément qui va forcément peser dans la décision d'Alexis Sanchez, pour qui, à presque 34 ans, les saisons semblent comptées. La moindre chance de participer à la compétition reine est à saisir.

D'autant que l'international chilien doit avoir à coeur d'effacer son dernier souvenir en Ligue des champions. Une expulsion face à Liverpool en huitièmes de finale, alors que son équipe était revenu dans la course à la qualification.