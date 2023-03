Ghana; des funérailles d'Etat pour Christian Atsu, décédé lors du tremblement de terre en Turquie

Décédé dans le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, Christian Atsu a eu droit à des funérailles d'état ce vendredi à Accra, en présence du président du Ghana.

Des centaines de personnes se sont réunies ce vendredi à Accra, la capitale du Ghana, pour rendre un dernier hommage à Christian Atsu, décédé le 6 février dernier à 31 ans après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. La cérémonie, présidée par le chef de l'Etat Nana Akufo-Addo, s'est déroulée en présence de la famille de l'ancien joueur de Newcastle. Des anciens coéquipiers étaient également présents et portaient un tee-shirt à son effigie.

Sa veuve Marie-Claire Rupio, est apparue très émue. "Tu n'es pas parti seul, une part de moi t'a accompagné. Ton amour continue de me guider. [...] Tu paraissais immortel. Ton sourire, ton amour, je te vois dans le sourire de nos enfants", a-t-elle notamment déclaré.

Son corps retrouvé après deux semaines de recherche

Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans dans le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et fait plus de 50.000 morts. Après deux semaines de recherche, son corps avait été retrouvé dans les décombres de l'immeuble où il vivait à Antakya.

Les hommages pour le Ghanéen se sont multipliés ces dernières semaines. Le 18 février dernier, les fans des Magpies avaient observé une minute d'applaudissements sous les yeux de sa veuve et de ses enfants avant la réception de Liverpool. Atsu a joué 121 matchs avec Newcastle entre 2017 et 2020. L'attaquant international ghanéen avait joué aussi à Porto et à Chelsea notamment avant de signer pour Hatayspor en Turquie en 2022. Il avait joué son dernier match pour ce club la veille du séisme.