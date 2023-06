Giroud, Parker, Dupont… Bigflo et Oli entourés de nombreuses stars du sport dans leur dernier clip

Bigflo et Oli ont dévoilé ce dimanche le clip de leur morceau "Dernière", dans lequel de nombreux sportifs apparaissent à leurs côtés. Olivier Giroud, Tony Parker, Antoine Dupont ou Esteban Ocon endossent à l'écran un costume d’entraîneur pour accompagner les rappeurs toulousains.

Ils pénètrent dans une salle de basket vide, plongée dans la pénombre. "On n’a jamais été très sportifs. Avant la grosse tournée, on cherche des personnes pour nous remettre en forme. On a trouvé", expliquent Bigflo et Oli dans l’introduction de leur dernier clip, dévoilé ce dimanche. Même si les paroles n’ont pas vraiment de lien avec ce storytelling, les rappeurs de Toulouse ont choisi l’univers du sport pour mettre en images le morceau "Dernière", issu de leur projet "Les autres c’est nous" (sorti le 24 juin 2022). Et ils ont réuni un joli casting autour d’eux.

Tony Parker pour le basket, Olivier Giroud pour le football, Antoine Dupont pour le rugby, Esteban Ocon pour le sport auto, Stan Wawrinka pour le tennis et Audrey Tcheuméo pour le judo. Tout au long du clip, les deux frères d’origine argentine (par leur père) s’essaient aux différentes disciplines en compagnie de leurs prestigieux coaches. Avec plus ou moins de réussite.

Oli et Antoine Dupont dans le clip "Dernière" © Bigflo et Oli

Oli plaqué par Dupont

Bigflo se fait notamment allumer aux cages face à Giroud, avant qu’Oli se fasse plaquer au sol par Dupont. Florian et Olivio Ordonez (leurs vrais noms) profitent ensuite de quelques tours de piste dans une voiture pilotée par Ocon, puis se font malmener par Tcheuméo sur un tatami. Avec de grands sourires et pas mal d’autodérision.