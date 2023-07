Gold Cup: élimination en phase de poules pour la Martinique, battue par le Costa Rica

Les Matinino se sont inclinés 6-4 face au Costa Rica ce mardi aux États-Unis. Une défaite synonyme d'élimination pour la sélection martiniquaise.

La Martinique n'a pas réussi, ce mardi aux États-Unis, à se qualifier pour les quarts de finale de la Gold Cup, un stade de la compétition que les "Matinino" n'ont plus atteint depuis 2002. Les joueurs de cette sélection de ce territoire français d'outre-mer ont été nettement dominés par le Costa Rica (6-4).

Quelques heures plus tôt, c'est la Guadeloupe, battue par le Guatemala (3-2) qui voyait ses espoirs de quarts de finale s'envoler.

La Martinique y a pourtant cru. Menés d'entrée, les Matinino sont rapidement revenus grâce à un super but de Patrick Burner à la 17e minute. Mais le Costa Rica a dominé, profitant d'un cafouillage dans la surface martiniquaise pour reprendre l'avantage juste avant la mi-temps.

Un sursaut trop tardif

Au retour des vestiaires, le Costa Rica a déroulé pour mener 5-1 à la 68e. D'un penalty, Brighton Labeau a réduit le score (5-2, 72e). Quelques mintes plus Tard, Patrick Bruner s'est offert un doublé (78e). Mais le sort de la Martinique était déjà scellé.

En toute fin de match, Diego Campos a enfoncé le clou pour le Costa Rica (6-3, 89e). Pour l'honneur, Jonathan Mexique a mis un quatrième but pour la Guadeloupe (6-4, 92e).

Avec deux défaites et une victoire, les Matinino terminent donc troisièmes de leur groupe, derrière le Panama et le Costa Rica, mais devant le Salvador.

Si la sélection de Martinique n'est pas reconnue par la Fifa et ne peut pas participer aux éliminatoires de la Coupe du monde, elle est membre de la Concacaf et peut donc participer aux compétitions organisées par la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

De son côté, en quarts de finale, le Costa Rica affrontera le Mexique ce week-end.