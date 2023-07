Gold Cup: la Guadeloupe éliminée en phase de poules après sa défaite face au Guatemala

Les Gwada Boys se sont inclinés 3-2 face au Guatemala ce mardi aux États-Unis. Une défaite synonyme d'élimination pour la sélection guadeloupéenne.

L'exploit de 2009 et 2007 ne sera pas réalisé cette année. La Guadeloupe s'est inclinée à l'issue d'un match à rebondissements face au Guatemala (3-2), ce mardi dans la Red Bull Arena, à l'est de New York, aux États-Unis, dans le cadre de la Gold Cup.

La sélection de ce territoire français d'outre-mer ne se qualifie donc pas pour les quarts de finale de ce tournoi qui réunit les meilleures équipes nationales de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).

Sur un corner de Jordan Leborgne, Andreaw Gravillon a donné l'avantage aux Gwada Boys dès la 27e minute de jeu. Mais juste avant la pause (39e) le Guatemala est revenu au score.

La tension a été à son comble pendant toute la seconde mi-temps. Ange-Freddy Plumain a redonné l'avantage à ses coéquipiers sur penalty (62e), mais le Guatemala a pris les devants pour mener 3-2 à quinze minutes de la fin du match. À la 83e, Matthias Phaëton aurait pu égaliser sur pénalty, mais le gardien guatémaltèque a repoussé son tir.

Avec une défaite, un match nul et une victoire, les Gwada Boys terminent donc à la troisième place de la poule C, derrière le Guatemala et le Canada, mais devant Cuba.

Focus sur la Gold Cup : le Mexique ultra favori ? Quelles chances pour la Martinique et la Guadeloupe ? – 26/06 15:34

Demi-finaliste en 2007

En 2021, la Guadeloupe avait été éliminée dès le 1er tour, avec trois défaites en trois matchs. Un bilan identique à celui de la Gold Cup 2011, dix ans plus tôt.

Les Gwada Boys avaient fait sensation en 2007, lorsque, pour leur première participation à cette compétition, ils s'étaient hissés en demi-finales, avant de perdre face au Mexique sur la plus petite des marges. En 2009, la Guadeloupe avait de nouveau fait sensation en se qualifiant en quarts de finale, avant d'être dominés 5-1 par le Costa Rica.

Si la sélection n'est pas reconnue par la Fifa et ne peut pas participer aux éliminatoires de la Coupe du monde, elle est membre de la Concacaf et peut donc participer aux compétitions organisées par la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.