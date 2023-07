Grèce: sept peines de prison à vie pour le meurtre d'un supporter de l’Aris Salonique

Un tribunal grec a prononcé mercredi de lourdes peines, dont sept de prison à vie, contre douze personnes jugées pour le meurtre d'un supporter de football de 19 ans l'an dernier, selon l'Agence d'Athènes (semi-officielle).

Sept accusés ont été reconnus coupables d'homicide volontaire et condamnés à la prison à vie. Les cinq autres ont écopé de peines supérieures à 19 ans pour complicité. Le plus âgé a 26 ans. La cour d'assises de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, dans le nord du pays, où a eu lieu le meurtre le 1er février 2022, n'a accordé aucune circonstance atténuante. Les accusés étaient en détention provisoire depuis l'année dernière.

Un supporter de l’Aris de 19 ans roué de coups et tué par des fans du PAOK

Le procès avait débuté le 18 janvier. Après 47 audiences, l'audition de plus de 75 témoins et la présentation de près de 300 documents, la procureure a évoqué "une attaque organisée et planifiée jusqu'à la dernière seconde avec l'intention d'homicide envers toutes les victimes", selon l'Ana.

Dans la nuit du 1er février 2022, les douze accusés, membres du club de supporters du PAOK Salonique, avaient lancé une expédition punitive dans les rues de Thessalonique, armés de couteaux et de barres de fer. Ils avaient attaqué Alkis Kampanos et quatre de ses amis en apprenant qu'ils soutenaient le club rival, de l’Aris Salonique. Roué de coups pendant une minute, le jeune homme de dix-neuf a succombé à ses blessures. Deux de ses amis ont été blessés au cours de la même attaque.