Griezmann, Piqué, Lineker, le monde du foot salue le coming out du joueur australien Cavallo

Joshua Cavallo, joueur d'Adelaïde United dans le championnat australien, a révélé mercredi son homosexualité. Depuis la publication de ses messages et d'une vidéo touchante dans laquelle le joueur de 21 ans raconte son histoire, les messages positifs à son égard se multiplient dans le monde du sport.

Pour dévoiler au monde entier son homosexualité, Joshua Cavallo a dû prendre son courage à deux mains. Par peur d'être jugé différemment par le monde du football où l'homosexualité est encore taboue, le joueur de 21 ans d'Adelaïde United avait caché jusque-là son orientation sexuelle. Avant de la révéler dans une vidéo publiée ce mercredi sur le compte Twitter de son club.

"Annoncer cette nouvelle à mes proches, mes amis, mes coéquipiers et mes entraîneurs a été incroyable. La réponse et le soutien que j'ai reçu sont immenses", indique Cavallo dans la vidéo. Le jeune australien ne s'attendait certainement pas à ce que son histoire devienne virale et attire l'attention des plus grands sportifs de la planète.

De nombreux soutiens comme Griezmann, Gasol, Lineker...

Depuis la publication de son long message sur les réseaux sociaux et de la vidéo très émouvante dans laquelle il raconte son histoire, Cavallo a reçu de nombreux messages positifs. Antoine Griezmann s'est dit "fier" de l'Australien, tandis que Pau Gasol a remercié celui-ci "pour ce pas en avant pour le sport".

"C'est absurde de se dire que faire son coming out est quelque chose de courageux dans le football. Mais c'est le cas, et je suis plein d'admiration pour Josh qui trace un chemin que d'autres suivront, je l'espère. Je suis certain que la grande majorité des amoureux du football le soutiendront et atténueront la peur que les autres peuvent avoir", a de son côté écrit Gary Lineker, ancien international anglais et désormais consultant à la télévision britannique.

D'autres réactions ont également été aperçues sur les réseaux sociaux, notamment de la part de grands clubs comme le FC Barcelone, Arsenal, ou la Juventus. Autant de messages de soutien qui feront chaud au cœur de Cavallo, qui indique dans sa vidéo "se demander pourquoi j'ai caché cette vérité pendant autant de temps".