Guerre en Ukraine: Belanov, ancien Ballon d’Or, est au front pour défendre Odessa

Comme le rapporte Die Welt, Igor Belanov, s’est porté volontaire pour rejoindre les rangs de l’armée ukrainienne et défendre Odessa, sa ville natale. Agé de 61 ans, cet ancien attaquant de l’URSS a remporté le Ballon d’Or en 1986.

Des terrains de foot au terrain de guerre. Pour Igor Belanov, sacré Ballon d’or en 1986, les pelouses foulées comme ailier sont un lointain souvenir. Agé de 61 ans, l’ex-attaquant de l’URSS a achevé sa carrière dans le club ukrainien du Metalurg Marioupol en 1997. Vingt-cinq ans plus tard, le natif d’Odessa, devenu ukrainien après avoir été un enfant de l'Union soviétique, a décidé de prendre les armes pour défendre sa ville et son pays face à l’envahisseur russe. Comme le rapporte le sérieux journal allemand Die Welt qui cite des médias ukrainiens, il s’est porté volontaire pour rejoindre les forces de défense locale et se battre pour la défense de sa ville face à l’armée de Vladimir Poutine.

"Choïgou ? Si je le voyais aujourd'hui, je lui demanderais s'il est fou"

"J'ai joué pour l'URSS avec fierté et maintenant je n'en crois pas mes yeux face à cette guerre, a-t-il déclaré récemment. Il y a des années, j'ai rencontré Choïgou (le ministre russe de la Défense, ndlr). Si je le voyais aujourd'hui, je lui demanderais s'il est fou, s'il a perdu le sens des réalités"

Avant le début du conflit, Belanov avait posté un message contre la guerre sur sa page Facebook : "Nos grands-pères et nos pères n'ont pas construit les villes d'Ukraine pour se battre mais pour que les gens soient heureux d'y vivre !"

Bossis face à Belanov lors de France-URSS à la Coupe du monde 1986 © ICON Sport

Igo Belanov a évolué dans deux clubs d’Odessa et au Dynamo Kiev, club avec lequel il a remporté la Coupe des clubs champions, l’ex-Ligue des champions, en 1986. C’est cette année-là que celui qui a défendu les couleurs de l’ex-URSS avec sa sélection a remporté le Ballon d’or devant l’Anglais Gary Lineker et l’Espagnol Emilio Butragueno. Jusqu’en 1995, sacre de George Weah, le prestigieux trophée France Football était attribué uniquement aux joueurs européens. Avec le règlement actuel, le Ballon d’or aurait sans aucun doute été attribué à Diego Maradona, auteur d’une Coupe du monde 1986 d’anthologie avec l’Argentine au Mexique.