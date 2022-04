Real Madrid: comment Benzema est devenu le favori pour le Ballon d’or new look

Le changement de format dans l’attribution du Ballon d’or ouvre la porte à une récompense pour Karim Benzema, auteur de la meilleure saison de sa carrière et favori à la consécration après sa nouvelle prestation magistrale lors de Chelsea-Real qui en suit de nombreuses autres.

Lionel Messi fête son septième Ballon d’or depuis seulement quatre mois mais le nom de son potentiel successeur lui vole déjà la vedette. Puisque le football est guidé par les émotions et la culture de l’instant, Karim Benzema est propulsé, ce jeudi comme le nouveau favori pour la récompense individuelle suprême. Sauf que l’attaquant du Real n’est pas un feu de paille, il brille sur la durée. Mieux, il "s'améliore comme le bon vin", selon Carlo Ancelotti. A 34 ans, l’international français signe la meilleure saison de sa carrière. Les chiffres le confirment puisqu’il n’avait jamais atteint un tel nombre de buts sur une saison. Il en compte 37 en 36 matchs au cours d’une saison encore loin d’être terminée.

Benzema le veut, Ferdinand et les fans le lui promettent

Quatrième en 2021, Benzema ne cache pas son but de toucher le graal. "C'est un objectif, a reconnu l'international français dans une interview à L’Equipe. Surtout que l'an dernier je n'étais pas loin, mais je n'avais pas remporté de trophée (en club). Là, je fais une très bonne saison. Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles."

Le changement de format dans l’attribution du Ballon d’or pourrait l’aider dans sa quête. Désormais, le vainqueur sera désigné sur une saison, et non plus sur une année civile. Benzema a clairement un coup à jouer puisque le Real est en tête de la Liga avec 12 points d’avance sur le Barça, son dauphin (qui compte un match en moins) et semble bien parti pour se hisser en demi-finale de la Ligue des champions. Cela lui offre un avantage sur son compatriote Kylian Mbappé, stratosphérique avec le PSG mais éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions. La concurrence sera rude avec Robert Lewandowski, grand déçu du dernier vote et machine à buts impressionnante (45 buts en 39 matchs).

Mais le Français présente quelque chose de plus: une sorte de romantisme dans sa manière de concevoir le football, de décrocher pour construire les actions. Le prochain Ballon d'or ne prendra pas en compte la Coupe du monde 2022 au Qatar, programmée en novembre-décembre. Il reste donc encore deux mois de compétition pour faire la différence. Un nouveau sacre du Real en Ligue des champions lui déroulerait le tapis rouge. A défaut, le club jouera de son art du lobbying pour couvrir d’or ses joueurs. L’émission El Chiringuito a lancé une consultation sur Twitter mercredi soir et le résultat est sans appel: Benzema a récolté 80% des 55.000 votes comme le joueur méritant plus le Ballon d’or, loin devant Robert Lewandowski (9%), Kylian Mbappé (7,4%) et Mohamed Salah (3,4%).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

"Il est le meilleur numéro 9 de la planète pour moi, a lancé Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United désormais consultant pour BT Sport. On peut parler de Lewandowski, grand joueur. Harry Kane est revenu dans cette forme que nous connaissions tous, grand joueur. Ce gars (Benzema) en ce moment est d'un autre niveau. Il est phénoménal, il a un impact sur le jeu dans tant de domaines différents, pas seulement les buts, les passes décisives, les liens de jeu et le ralentissement du jeu. Il ressemble à un meneur de jeu, mais c'est un numéro 9 qui a marqué 37 buts."

"Karim Benzema, s'ils ne gravent pas son nom sur le Ballon d'Or d'ici la fin de la saison, je serais surpris. Il a été magique, magnifique avec un triplé contre le PSG puis un autre contre Chelsea. Cet homme fait la différence."