Guerre en Ukraine: l'ECA fait un don d'un million d'euros "pour aider le peuple ukrainien"

Le président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi, a annoncé la mise en place d'un don d'un million d'euros pour soutenir l'aide apportée par les membres de l'ECA en Ukraine.

Lors d'une assemblée générale à Vienne, le Président de l'Association Européenne des Clubs (ECA) Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un don d'un million d'euros pour "soutenir les efforts de nos membres pour aider le peuple ukrainien, tandis que nombre de nos clubs ont également proposé de trouver un endroit sûr pour les jeunes joueurs de l'académie ukrainienne".

Une déclaration faite devant Oleh Protasov (représentant de la FA ukrainienne) et Sergey Palkin (PDG du Shakhtar Donetsk). Le dirigeant de l'instance a aussi fait part de son émotion, un peu plus d'un mois avant le début de la guerre.

"Nous vivons des temps troublés. Nous avons tous été attristés de voir les violentes attaques contre le peuple ukrainien et nous appelons à la paix. La souffrance dont nous sommes témoins nous rappelle ce qui compte vraiment dans la vie et pourquoi nous la chérissons si désespérément. Cela nous rappelle aussi la force sociale positive du football", a ajouté Al-Khelaïfi.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences pour le sport en direct

Tout en rappelant qu'il restait en contact avec le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Human Rights Council) pour que l'ECA puisse aider à la fois le peuple ukrainien et les réfugiés pris en charge dans les pays voisins.

Al-Khelaïfi enterre la Superleague

Parmi les autres thèmes abordés par Nasser Al-Khelaïfi lors de son discours, l'échec du projet de la Superleague. Le Président de l'instance a mis en avant l'appel d'offres ouvert avec l'UEFA et l'ECA afin de gérer le processus de vente des compétitions européennes masculines. Cela a abouti à la nomination de "TEAM Marketing" et de "Relevent Sports Group" en tant que partenaires marketing et commerciaux.

Selon le Président du PSG, ce processus "marque un nouveau modèle de gouvernance progressiste pour le football européen, les clubs déterminant leur destin" en partenariat avec l'UEFA. L'ECA a en effet constaté une augmentation de 39% de la valeur commerciale prévue des compétitions masculines pour le cycle post 2024.

Al-Khelaïfi a conclu son allocution en indiquant que cet accord "prouve que les sceptiques du modèle du football européen avaient tort. Plus d'influence et plus de richesse pour les clubs, une gouvernance plus progressiste et plus d'unité européenne. Certaines personnes ont essayé de démolir le système pour une fraction de ces choses l'année dernière."