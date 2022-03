PSG: Al-Khelaïfi n'est pas menacé pour l'instant

Alors que certains supporters demandent le départ de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG n'est pas menacé pour l'instant. Chez les plus hauts décideurs, on estime qu'il ne peut pas être tenu comme le principal responsable de l'élimination en Ligue des champions.

Un sursis pour Nasser Al-Khelaïfi ? Quatre jours après l'élimination en 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, son poste de président du Paris Saint-Germain n’est pas menacé selon nos informations. Chez les plus hauts décideurs parisiens, on estime qu'il a beaucoup délégué ces dernières années au club et qu’il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de l’élimination. Une réflexion est engagée sur les changements à effectuer mais rien ne sera fait dans la précipitation.

Al-Khelaïfi présent face à Bordeaux

Rentré à Paris après la difficile soirée madrilène, le président du PSG sera au Parc des Princes pour assister à la réception de Bordeaux ce dimanche en Ligue 1 (coup d'envoi à 13 heures). Il a été vivement chahuté par le Collectif Ultras Paris, qui ne l'a pas épargné dans un communiqué.

"Nous n’avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a ici rien de personnel mais force est de constater qu’il n’est pas l’homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président." Des supporters qui devraient exprimer leur mécontentement lors de la réception des Girondins.