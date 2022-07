Guerre en Ukraine: la justice rejette les appels de la Russie contre la FIFA et l’UEFA

Le Tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict vendredi concernant la procédure de quatre équipes russes contre l’UEFA. La justice a confirmé l’exclusion des clubs des compétitions européennes après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le TAS a aussi débouté la Fédération russe face à la FIFA.

La justice donne donc raison aux instances dirigeantes du football européen et mondial. Le Tribunal Arbitral du Sport a statué ce vendredi en faveur de la FIFA et de l’UEFA dans le conflit juridique les opposant à la Fédération et à quatre clubs russes.

Exclus des compétitions internationales et européennes, la FUR et les équipes supposées jouer une Coupe d’Europe en 2022-2023 ont été déboutées. Via cette décision, le TAS a donc validé l’exclusion des Russes des compétitions de football en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

Six procédures rejettées par le TAS

Après le début de la guerre en Ukraine, le sport mondial s'est rapidement mobilisé en faveur de la paix. Afin d'affirmer leur soutien à l'Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont exclu la sélection russe des compétitions européennes et des qualifications pour la Coupe du monde 2022 dès le 28 février. Début mai, l'UEFA en a fait autant pour les clubs russes supposés disputer une Coupe d'Europe lors de la saison 2022-2023. Des décisions contestées devant le TAS par la Fédération russe et les clubs du Zenith Saint-Pétersbourg, du FC Sochi, du CSKA Moscou et du Dynamo Moscou. Mais le tribunal spécialisé basé à Lausanne a finalement validé ces sanctions contre les entités russes.

"Les recours formés par la FUR contre les décisions prises le 28 février 2022 par le Bureau du Conseil de la FIFA et le Comité exécutif de l'UEFA d'interdire toutes les équipes et tous les clubs russes de participer à leurs compétitions respectives jusqu'à nouvel ordre ont été rejetée et les décisions attaquées sont confirmées", a notifié le TAS dans un communiqué partagé aux médias.

Le TAS trouve "malheureux" l'impact de la guerre sur le football russe

Pour justifier sa décision, les membres du panel chargé de cette affaire ont estimé que le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que la réponse internationale à celui-ci ont poussé la FIFA et l'UEFA à prendre des décisions officielles tout en restant dans leur domaine de compétence.

Et le TAS de conclure en rappelant qu'il trouvait "malheureux que les opérations militaires en cours en Ukraine, pour lesquelles les équipes de football russes, les clubs et les joueurs n'ont eux-mêmes aucune responsabilité, avaient suite aux décisions de la FIFA et de l'UEFA, un tel effet négatif sur eux et le football russe en général."