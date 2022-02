Guerre en Ukraine: West Ham accorde plusieurs jours de congés à Yarmolenko

Très touché par ce qui arrive à son pays l'Ukraine, l’international ukrainien Andriy Yarmolenko va bénéficier de plusieurs jours de repos. L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a confié que son attaquant vit une période “vraiment difficile”.

Il y a des périodes où le football devient bien secondaire. Extrêmement touché par ce qu’il se passe dans son pays, envahi par la Russie, l’international ukrainien Andriy Yarmolenko va pouvoir prendre quelques jours de repos. Son entraîneur à West Ham, David Moyes, l’a annoncé ce vendredi en conférence de presse.

"Il nous a demandé s'il pouvait avoir quelques jours de congé et nous lui avons bien entendu accordés", a confié le technicien écossais, deux jours avant le match des Hammers contre Wolverhampton en Premier League (dimanche à 15h). “C'est une période vraiment difficile pour lui et sa famille et nous respectons cela", a poursuivi Moyes.

L'un des premiers à témoigner son soutien à son pays au moment où tout a basculé

L’ailier de 32 ans, légende ukrainienne (106 sélections, 44 buts), a été l’un des premiers, jeudi matin au moment de l’attaque des troupes de Vladimir Poutine, à avoir une pensée pour son pays. “Pray for Ukraine” (“priez pour l’Ukraine”), avait tweeté le joueur de West Ham à 3 heures du matin, deux heures avant que le président russe annonce qu’il avait décidé de lancer une opération militaire en Ukraine.

Depuis l’entrée en guerre des deux pays, les sportifs ukrainiens ont été nombreux à réagir. Jeudi soir, Ruslan Malinovskyi avait par exemple exhibé un message anti-guerre après avoir marqué avec l’Atalanta en barrage retour de Ligue Europa.