US Open: Azarenka écartée du match exhibition à cause de la guerre en Ukraine

Les organisateurs de l’US Open de tennis ont annoncé mercredi leur décision d’exclure la joueuse biélorusse Victoria Azarenka du match d’exhibition prévu ce mercredi soir afin de ne pas heurter les sensibilités et notamment les joueurs ukrainiens dont le pays subit l’invasion de la Russie et de ses alliés.

La volonté de ne faire du mal à personne compte-tenu de la situation politique et de la guerre en Ukraine. Les organisateurs de l’US Open ont confirmé la non-participation de Victoria Azarenka au match d’exhibition ce mercredi à Flushing Meadows. La joueuse biélorusse de 33 ans est la victime collatérale du conflit russo-ukrainien où la Biélorussie figure parmi les alliés majeurs du président Vladimir Poutine.

"Après mûre réflexion et dialogue avec toutes les parties concernées, Victoria Azarenka ne participera pas à l’événement 'Le tennis joue pour la paix' ce mercredi, a indiqué l’institution américaine via un communiqué transmis à la presse. Vika est une joueuse forte, un leader et nous apprécions sa volonté de participer. Compte tenu de la sensibilité des joueurs ukrainiens et du conflit en cours, nous pensons que c'est la bonne ligne de conduite pour nous."

Azarenka jouera l’US Open sous bannière neutre

Privée de la rencontre d’exhibition pour la paix ce mercredi à New-York, Victoria Azarenka pourra cependant bien participer à l’US Open du 29 août au 11 septembre prochain. Contrairement à Wimbledon, la dernière levée du Grand Chelem de l’année 2022 a autorisé les joueurs et joueuses russes ou biélorusses à participer "seulement sous drapeau neutre" comme cela avait déjà été le cas à Roland-Garros en France.

26e joueuse mondiale au classement de la WTA, Victoria Azarenka rêve de briller lors de l’US Open. Finaliste malheureuse à trois reprises du tournoi américain (2012, 2013 et 2020), la Biélorusse espère faire mieux qu’en 2021 où elle avait pris la porte dès le troisième tour face à Garbine Muguruza. Quelques jours après le début de l’invasion russe fin février, Victoria Azarenka avait posté un message en faveur de la paix sur les réseaux sociaux.

"Je suis dévastée par les actions qui ont eu lieu ces derniers jours contre et en Ukraine, affirmait alors la joueuse titrée à l’Open d’Australie en 2012 et en 2013. J'ai toujours vu les Ukrainiens et les Biélorusses comme deux nations, amicales et solidaires l'une de l'autre. […] Mon cœur est avec ceux directement ou indirectement touchés par cette guerre qui cause tant de souffrances et de douleurs."