Guerre en Ukraine: le Shakhtar réclame 50 millions d'euros à la Fifa

Le Shakhtar Donetsk a contacté le Tribunal arbitral du sport afin de lancer une procédure contre la FIFA. Le club ukrainien réclame près de 50 millions d’euros à l’instance internationale en raison d’un manque à gagner lors du mercato estival à cause de la guerre en Ukraine.

Handicapé par la guerre qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie, le Shakhtar Donetsk a vu de nombreux joueurs quitter le club après l'invasion du pays par l'armée russe. Après avoir été autorisés à disputer la fin de la saison 2021-2022 avec une autre équipe, les joueurs étrangers sous contrat avec des clubs ukrainiens ont bénéficié d'une autorisation pour jouer avec le club de leur choix en 2022-2023. Les formations ukrainiennes ne pouvant négocier des indemnités de transfert que jusqu'au 30 juin 2022.

Une décision de la FIFA, datée du 21 juin, qui va entraîner un conflit avec le Shakhtar Donetsk selon les informations du site The Athletic. Le club ukrainien va porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport afin de récupérer une partie du manque à gagner pour ces départs forcés de plusieurs joueurs. La formation au 13 titres de champion a addressé un courier au TAS avec les documents pour lancer une procédure et réclamer près de 50 millions d'euros.

Trop peu de temps pour négocier des transferts

Habitué à recruter de prometteurs brésiliens afin de briller en Ligue des champions, le club ukrainien estime perdre de l'argent avec la décision permettant aux étanragers de quitter l'Ukraine pendant la guerre avec la Russie. Seul moyen de récupérer de l'argent pour le Shaktior, trouver un accord pour d'éventuel transferts avant le 30 juin.

Avec seulement neuf jours pour boucler des départs, le club localisé à Donetsk n'a pas eu d'autre choix que de voir partir plusieurs cadres s'en aller de manière unilatérale à partir de début juillet. Après cette dérogation permettant aux joueurs étrangers d'évoluer ailleurs en 2022-2023, pas moins de 14 footballeurs sous contrat ont quitté le Shaktior pour la saison à venir.

"Personne ne se soucie des clubs ukrainiens"

Interrogé par le media britannique, Sergei Palkin a regretté la position de la FIFA. Le directeur général du Shakhtar a fustigé le manque de considération de l'instance pour les clubs ukrainiens après le début de l'invasion russe.

"Tout le monde pense que nous sommes une seule famille de football. Cette décision est venue rayer ce slogan, a lancé le dirigeant ukrainien. Nous ne sommes pas une famille du football parce que personne ne se soucie des clubs ukrainiens. C'est vraiment très dommage. La FIFA ne se soucie pas de nous."

Lyon et Fulham ont bénéficié des problèmes du Shakhtar

Le dirigeant ukrainien s'est notamment appuyé sur deux exemples de pertes de son club lors du mercato estival. Proche d'un accord avec Fulham pour le transfert de Manor Solomon, le Shakhtar Donetsk a reçu un courrier des Cottagers dans la foulée de la décision de la FIFA.

"Nous avions presque échangé des contrats et trouvé un accord sur tout mais lorsque la FIFA a rendu cette décision, ils (Fulham) nous ont envoyé un e-mail pour dire qu'en raison de la décision de la FIFA, ils retiraient leur proposition, a encore expliqué Palkin. Il n'y avait absolument rien que nous puissions faire pour arrêter cela. Il a signé un contrat avec eux et est un joueur de Fulham."

A l'image de l'Israélien, dont le contrat avec le Shakhtar Donetsk se terminera en décembre 2023, le Brésilien Tetê ne devrait plus rejouer en Ukraine. Là encore Sergei Palkin a confirmé des discussions avec l'OL pour l'ailier sud-américain. Mais une fois la décision de la FIFA, le club rhodanien s'est retiré des négociations pour l'accueillir via un prêt gratuit cette saison avant, potentiellement, de racheter ses six derniers mois de contrat en juillet 2023.

Rien qu'avec les indemnités pour les transferts de Manor Solomon et Tetê, le Shakhtar Donetsk comptait bien récupérer près de 26 millions d'euros selon le dirigeant. Déjà fragilisé par l'arrêt du championnat ukrainien, les destructions massives de ses infrastructures et une baisse de ses revenues