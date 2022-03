Guerre en Ukraine: un ancien stade du Shakhtar et de l'Euro 2012 utilisé pour accueillir des réfugiés

Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, le Shakhtar Donest a participé à transformer l’Arena Lviv en un centre d’accueil pour des milliers de réfugiés. Le club ukrainien avait joué dans cette enceinte entre 2014 et 2016.

A Lviv, près de la frontière polonaise, des milliers d’Ukrainiens affluent chaque jour pour franchir la frontière et quitter le pays, en guerre depuis deux semaines et l’invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine. Pour accueillir celles et ceux qui transitent par la cité, l’Arena Lviv, le stade de quasiment 35.000 places de la ville, a été transformée en centre d’accueil avec l’aide du Shakhtar Donetsk.

Le club ukrainien a disputé ses matchs à domicile de Ligue des champions dans cette enceinte, entre 2014 et 2016, après le début du conflit dans le Donbass, la région du Shakhtar. "En partenariat avec les autorités, nous avons mis en place ici un centre d’accueil pour 2000 à 3000 personnes", a expliqué à The Athletic Yuri Sviridov, directeur de la communication du Shakhtar, appelant les clubs qui le souhaitaient à envoyer toute sorte d’aide matérielle.

Cinq camions envoyés par Benfica

"Benfica envoie cinq camions avec de tout : de la nourriture, des médicaments et des vêtements, a détaillé Sviridov. Nos employés font actuellement du volontariat au stade." Un autre stade, celui du Legia Varsovie en Pologne, s’est lui porté volontaire pour récupérer ce qui pourrait être envoyé par d’autres clubs, avant de le transporter à Lviv, qui se trouve à environ 70 kilomètres de la frontière polonaise.

L’Arena Lviv, en plus d’accueillir pendant un temps le Shakhtar Donetsk, a été l’un des stades de l’Euro 2012 organisé par l’Ukraine et la Pologne. Avant l’arrêt du championnat à cause de la guerre, deux clubs de première division se partageaient l’écrin : le PFK Lviv et le Rukh Lviv. Le Shakhtar, depuis plusieurs années, joue tous ses matchs à domicile au stade olympique de Kiev, et a donc quitté Lviv.