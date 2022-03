Guerre en Ukraine: le Bordelais Danylo Ignatenko a "pensé" à prendre les armes

Danylo Ignatenko, milieu de terrain ukrainien des Girondins, a annoncé ce vendredi en conférence de presse que sa famille l'avait rejoint à Bordeaux. Touché par l'invasion russe, le milieu a pensé à aller se battre dans son pays, comme d'autres sportifs ukrainiens.

Il est le seul joueur ukrainien du championnat de France, sa présence en conférence de presse vendredi matin était donc un évènement à Bordeaux. Danylo Ignatenko, milieu de 24 ans arrivé en prêt du Shakhtar Donetsk en janvier, a d'abord donné des nouvelles de sa famille. L'Ukrainien a confirmé que ses proches l'ont bien rejoint en Gironde: "Je me sens très bien. J’avoue que ces derniers jours n'ont pas été très faciles avant que ma famille n’arrive. Je remercie le club et le président (Gérard Lopez) qui a tout fait pour que ma famille arrive d’Ukraine, et ils sont maintenant avec moi."

Ignatenko était préoccupé ces derniers jours pour la situation de sa famille, et s'était même présenté à l'entraînement en pleurs, comme l'avait confié son entraîneur David Guion en conférence de presse au lendemain de l'offensive russe. Le milieu de terrain s'est tout de même dit "inquiet pour son père et sa grand-mère", restés en Ukraine et a révélé "ne pas suivre l'actualité (en Ukraine) pour se concentrer sur le football".

"Je veux juste continuer à jouer"

Interrogé sur la possibilité de rejoindre le front, comme l'ont fait plusieurs sportifs ukrainiens, l'ex du Shakhtar avoue y avoir songé. "Bien sur que j’y ai pensé, si j'avais pu aider mon pays, je l’aurais fait, a-t-il confié. Mais je sais que cette situation va durer donc la meilleure chose à faire pour moi, c'est continuer à jouer."

Le visage marqué, Ignatenko a précisé ne pas avoir "eu l'idée de casser (son) prêt" avec les Girondins pour rejoindre sa famille en Ukraine. "Je veux juste continuer à jouer", a-t-il lancé. Désireux de se recentrer sur le sportif, celui qui a déjà disputé trois matchs à Bordeaux a souhaité éluder le sujet du conflit : "Je ne veux vraiment pas parler de ça, la seule chose que je peux faire c’est prier pour ceux qui sont restés là-bas."

"Très touché et surpris" du soutien reçu à l'occasion du déplacement à Clermont (1-1, le 27 février), Ignatenko s'apprête à disputer un match important pour sa carrière, les Girondins se déplaçant sur le terrain du PSG, dimanche à 13h.