Guerre en Ukraine: un international ukrainien à la réputation sulfureuse compare Poutine à Hitler

L’attaquant ukrainien Roman Zozulya a vivement réagi à l’invasion de la Russie dans le Donbass. Le joueur de 32 ans, connu pour son soutien à certains mouvements néo-nazis, a même comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler.

Une onde de choc mondiale. L’invasion de la Russie à l’est de l’Ukraine a provoqué une immense vague de réactions, ces dernières heures, aux quatre coins de la planète. Une indignation à laquelle Roman Zozulya a apporté une contribution remarquée. L’attaquant ukrainien, qui évolue à Fuenlabrada (deuxième division espagnole), a posté un long message sur Facebook afin de dénoncer la guerre amorcée par les troupes de Vladimir Poutine dans le Donbass.

"Avec la Russie, nous n'avons jamais été des nations fraternelles, parce que les frères n'essayent pas d'imposer un complexe d'infériorité ou de se mettre un nœud autour du cou, a écrit l’international ukrainien aux 32 sélections (la dernière en 2016). Au cours de différentes périodes historiques, ils ont cherché à nous soumettre, nous affamer, nous persécuter et nous tuer parce qu’on parle notre langue maternelle, on exprime notre opinion ou on cherche l’indépendance (…) Il y a bien sûr des Russes conscients, qui nous ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien, mais ils sont peu nombreux. La grande majorité est soumise à la propagande. C'est leur choix de vivre dans la peur et l'oppression. Mais nous ne suivons pas le même chemin. Nous sommes une nation pacifique, sans volonté d'attaquer qui que ce soit. Nous ne donnerons pas notre peuple et nos terres à un fou."

"Poutine a des plans plus ambitieux que l’Ukraine"

Passé par le Betis Séville et le Dynamo Kiev, Zozulya traîne derrière lui une réputation sulfureuse. Le buteur est connu pour être proche de certains mouvements d’extrême droite en Ukraine. Il soutient notamment le Régiment Azov, un groupe paramilitaire néo-nazi. Taxé de fasciste, il se définit comme "un patriote". Ces dernières années, plusieurs clubs lui ont fermé leurs portes en raison de ses activités hors des terrains. A l’heure de défendre son pays, il n’hésite pas à s’en prendre directement à Vladimir Poutine, le président de la Russie.

"Le monde doit réaliser que Poutine est une réincarnation d'Hitler, lâche-t-il. Ses plans sont plus ambitieux qu’une mainmise sur l'Ukraine. Il est donc plus important que jamais que le monde s'unisse et impose des sanctions économiques contre ce régime maudit (…) Je crois en l'Ukraine, je crois en la victoire, je crois en l'armée ukrainienne!"