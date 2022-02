Guerre en Ukraine: le message anti-guerre de Malinovskyi après son but en Ligue Europa

Auteur d’un doublé avec l’Atalanta Bergame contre l’Olympiakos en barrage retour de Ligue Europa ce jeudi, l’international ukrainien Ruslan Malinovskyi a célébré son premier but en montrant un message de soutien à son pays, envahi par la Russie, sous son maillot.

En cette soirée forcément si spéciale pour lui, il a tenu à avoir une pensée pour son pays. Auteur d’un doublé avec l'Atlanta Bergame ce jeudi contre l’Olympiakos en barrage retour de Ligue Europa (victoire des Italiens 3-0 au retour, 5-1 en cumulé), Ruslan Malinovskyi (28 ans) a célébré son premier but en montrant un message de soutien à son pays, envahi en début de journée par les troupes russes, sur son t-shirt.

"No war in Ukraine" ("Pas de guerre en Ukraine"), peut-on lire sous le maillot du milieu offensif aux 45 sélections avec l’Ukraine, juste après avoir permis à son équipe de faire le break sur la pelouse des coéquipiers de Mathieu Valbuena, entré en jeu à l’heure de jeu.

Shevchenko: "Je vous demande de soutenir notre pays"

Depuis le début de la journée, marquée par l’entrée des troupes de Vladimir Poutine sur le sol ukrainien, le monde du sport est rattrapé par la triste actualité géopolitique. Légende du football ukrainien et ancien sélectionneur de Malinovskyi, Andriy Shevchenko a publié un message sur Instagram où il déplore le conflit actuel entre son pays et la Russie. Il demande aussi aux autres pays d'intervenir, et de convaincre les Russes de se retirer.

“Mon peuple et ma famille sont attaqués. L'Ukraine et sa population veulent la paix et l'intégrité territoriale. Je vous demande de soutenir notre pays et d'appeler le gouvernement russe à cesser son agression et sa violation du droit international”, a imploré le Ballon d’or 2004. “Nous ne voulons que la paix. La guerre n'est pas la réponse."