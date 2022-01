Homophobie dans le foot: "Au moins deux joueurs par club sont homosexuels", assure Evra

Patrice Evra a soutenu la cause des homosexuels dans le football, dans une interview au Parisien ce mardi. L’ancien latéral de Manchester United et des Bleus a assuré que de nombreux joueurs refusaient de faire leur coming-out par peur des jugements, et de leurs coéquipiers.

Patrice Evra a répondu aux questions des lecteurs du journal Le Parisien ce mardi en marge de la publication en français de son autobiographie "I Love this game". Dans l’ouvrage, l’ancien latéral gauche emblématique de l’équipe de France et de Manchester United revient notamment sur les violences et agressions sexuelles dont il a été victime pendant l’adolescence. Mais cette fois, Evra a abordé une autre thématique difficile: celle de l’homosexualité dans le foot.

A une époque où les footballeurs en activité ouvertement gays se comptent sur les doigts d'une main, l’ex-défenseur a tenu à leur apporter un vif soutien et a rappelé que le sujet restait tabou dans son sport. "Dans le monde du foot, c’est simple, tout est fermé", lance Patrice Evra.

Evra : "Au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels"

En octobre 2021, l’Australien Josh Cavallo a fait son coming-out. Le milieu a reçu de nombreux messages positifs à travers le monde mais craint néanmoins certaines réactions excessives après avoir révélé son homosexualité.

Le joueur de 22 ans évoluant à Adelaïde United a confirmé ces derniers jours avoir été victime d’insultes homophobes. Pourtant, à en croire Patrice Evra, de nombreux professionnels sont homosexuels dans le football.

"Quand j’étais en Angleterre, ils ont fait venir une personne pour parler de l’homosexualité à l’équipe, poursuit-il. Certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange: 'C’est contre ma religion, s’il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club', etc. À ce moment-là, j’ai dit: 'Tout le monde la ferme. Vous vous rendez compte'. Moi, j’ai joué avec des joueurs qui étaient homosexuels. En tête à tête, ils se sont ouverts à moi parce qu’ils ont peur d’en parler sinon. Il y a au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels. Mais dans le monde du foot, si tu le dis, c’est fini."