Hongrie-Angleterre: Boris Johnson dénonce des abus racistes "totalement inacceptables"

Au lendemain de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ce jeudi entre la Hongrie et l'Angleterre (0-4), Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a dénoncé des abus racistes "totalement inacceptables" à l'encontre des joueurs anglais. Des cris de singe ont été encore une fois entendus dans le Stade Puskas, alors que la Hongrie a déjà été sanctionnée par l'UEFA pour le même motif lors du dernier Euro.

Le Stade Puskás, à Budapest, accueillait ce jeudi soir une rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, où la Hongrie a été balayée par l'Angleterre (0-4). Au lendemain de la partie, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a dénoncé des abus racistes "totalement inacceptables" contre des joueurs anglais.

Raheem Sterling et Jude Bellingham ont été les principales cibles des cris racistes lancés par les supporters hongrois au cours de la partie. "Il est totalement inacceptable que des joueurs anglais aient fait l'objet d'abus racistes en Hongrie la nuit dernière", a déclaré le chef de gouvernement conservateur sur Twitter. Il a enjoint la Fifa à "prendre des mesures fortes contre les responsables pour garantir que ce genre de comportement honteux soit éradiqué pour de bon".

La Hongrie déjà sanctionnée par l'UEFA

Au Stade Puskas, ce jeudi, l'ambiance a été délétère. Les joueurs de Gareth Southgate ont été déjà copieusement sifflés avant le coup d'envoi du match, lorsqu'ils ont posé le genou à terre, dans une démarche visant à soutenir le mouvement Black Lives Matter, qui dénonce l'inégalité raciale. Si des gobelets ont été lancés, des insultes racistes et des cris de singe ont surtout été entendus lors de cette rencontre entre la Hongrie et l'Angleterre.

Jack Grealish et Declan Rice ont même ramassé des bouteilles pour faire semblant de boire, en réponse aux supporters hongrois. "Victoire brillante dans une atmosphère inacceptable", avait résumé la nouvelle recrue de Manchester City ce jeudi soir, dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

Déjà lors de l'Euro 2021, le Stade Puskas et ses supporters avaient été mis en cause lors des réceptions de la France et du Portugal. L'UEFA avait ouvert une enquête après les incidents. La Hongrie avait écopé d'une sanction de trois matchs à huis clos par l'instance européenne. Mais le match, organisé ce jeudi par la FIFA, n'était pas concerné par les sanctions.