Il se fait passer pour un joueur du PSG et tente d'escroquer un hôtel dans le Calvados

Profitant d'un match de Gambardella entre Lisieux et le PSG, un homme se présentant comme un joueur du club de la capitale a tenté d'escroquer un hôtel de Lisieux le week-end dernier.

Un coup de maître presque réussi. Alors que les jeunes du Paris Saint-Germain se déplaçaient à Lisieux le week-end dernier dans le cadre des 64e de finale de la Coupe Gambardella, un homme a essayé d'arnaquer un hôtel de la ville du Calvados. Alors qu'il avait réservé un appartement au Zenao Appart-hôtel via une plateforme de réservation sous le nom de Diarra, l'homme a prétexté être un joueur du club de la capitale, rapporte Le Pays d'Auge. L'homme étant arrivé le samedi 11 décembre, l'établissement n'y a vu que du feu, puisque le match entre Lisieux et le PSG devait avoir lieu le lendemain.

Trois jours tout confort

Âgé de 27 ans, l'individu a berné tout le monde en paraissant plus jeune que son âge et n'a pas éveillé les soupçons du personnel de l'hôtel. Le quotidien rapporte que l'homme a passé trois jours dans son appartement, avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Le dimanche matin, il ne s'est pas privé pour vider le buffet du petit-déjeuner, avant de se faire prendre la main dans le sac au moment de demander une prolongation de séjour.

Alors qu'il voulait rester jusqu'à la fin du mois de décembre, l'homme a indiqué à la réception qu'elle devait contacter son agent pour qu'il règle la note. Mais lorsque la directrice a composé le numéro, elle est tombée sur la messagerie d'une carte prépayée et a contacté immédiatement la police. Placé en garde à vue le 14 décembre, l'individu est ressorti libre avec une convocation au tribunal de Lisieux le 28 avril 2022 où il devra expliquer ses agissements, lui qui n'en est pas à son coup d'essai.

D'un point de vue sportif, le PSG s'est largement imposé face à Lisieux (5-1). Privés de Xavi Simons, les joueurs de Zoumana Camara ont rapidement fait la différence en menant 3-0 à la mi-temps, avant de piquer deux nouvelles fois après le repos. Le tout, sans ce mystérieux Diarra dans ses rangs.