"Il y a eu un délit de sale gueule": Willy Sagnol regrette le traitement de Franck Ribéry en France

Willy Sagnol est intervenu dans l’After Foot, ce lundi sur RMC, afin de rendre hommage à la carrière de Franck Ribéry, avec qui il a évolué durant plusieurs années au Bayern Munich et en équipe de France. Le milieu de terrain de 39 ans, qui s'était offert une dernière expérience à la Salernitana, va raccrocher les crampons.

Il a partagé son vestiaire durant près d’une décennie. Au Bayern Munich (2000-2009) et en équipe de France. Alors que l'enfant de Boulogne-sur-Mer doit annoncer la fin de sa carrière à 39 ans, après une dernière aventure à la Salernitana, Willy Sagnol a rendu hommage à Franck Ribéry lors de son passage dans l’After Foot, ce lundi sur RMC. En saluant le talent de l’ancien dynamiteur du Bayern, qui a terminé troisième du Ballon d’or en 2013, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

"Franck fait partie de la longue liste des joueurs qui auraient dû l’avoir et qui ne l’ont jamais eu, regrette Sagnol. Mais il ne faut pas que ça reste une cicatrice pour lui, parce ce que ce n’est pas forcément un reflet de la réalité. Tout le monde sait qu’en 2013, le meilleur joueur en Europe, c’était Franck Ribéry. Point à la ligne. C’est normal qu’il en ait souffert sur le coup, parce que je pense que c’est un objectif (…) Il faudrait qu’on se pose la question un jour de savoir pourquoi ça existe encore cette récompense individuelle dans un sport collectif. C’est ridicule."

"C’était parfois difficile d’entendre certaines choses"

Plus globalement, Sagnol déplore le traitement réservé à son ancien coéquipier dans les médias et au sein de l’opinion française. "Il y a eu un vrai délit de sale gueule en France par rapport à Franck, estime l’ancien latéral droit, vice-champion du monde 2006. C’est inadmissible. Quand tu regardes en arrière tout ce qu’il a dû subir… Forcément, il a fait des conneries lui aussi, mais tout le monde en fait des conneries. On n’est pas des saints, hein. Il y a eu un vrai délit de sale gueule. Et même pour moi, qui étais son coéquipier, c’était parfois difficile d’entendre certaines choses. Quand tu le connais, partout où il est passé, il n’y a pas grand monde pour dire que Franck n’était pas un mec bien."