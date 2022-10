Équipe de France: Martial, Griezmann, Coman… le baromètre des Bleus avant la Coupe du monde

Alors que la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) approche à grands pas, RMC Sport vous propose, chaque lundi, de faire un tour d’horizon du week-end des Bleus qui postulent à une place dans la liste de Didier Deschamps.

Ils ont brillé

Après des semaines de galère à se contenter de 30 minutes par match, Antoine Griezmann a retrouvé la lumière. Titulaire pour la deuxième fois consécutive dans le 4-4-2 de Diego Simeone, l’ancien barcelonais a délivré une passe décisive pour Angel Correa dès la 5e minute pour permettre aux Colchoneros de s’imposer difficilement face à Gérone (2-1). C’est la première fois depuis un mois qu’il est décisif avec son club.

Homme providentiel de Leipzig, Christopher Nkunku a encore sauvé les siens ce week-end, en égalisant face à Mayence (1-1) dans les dix dernières minutes. Avec sept buts depuis le début de saison, il est le deuxième meilleur buteur du championnat. Derrière lui se trouve Marcus Thuram, auteur de sa cinquième réalisation. Le fils de Lilian a conclu le festival du Borussia Mönchengladbach face à Cologne (5-2).

Les représentants tricolores de Bundesliga avaient décidément la cote ce week-end puisque Moussa Diaby a gagné des points aux yeux de son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Le Français était en feu face à Schalke (4-0), en marquant un but superbe et en offrant deux passes décisives. Sur la lignée de ses récentes performances, William Saliba a encore été costaud lors de la victoire d’Arsenal face à Liverpool (3-2), en signant notamment un retour défensif décisif devant Luis Diaz. De son côté, Samuel Umtiti a retrouvé les joies de jouer au football en disputant 90 minutes face à la Roma (défaite 2-1) dimanche soir.

Ils ont inquiété

Orphelin de Lionel Messi et Neymar au coup d’envoi, Kylian Mbappé est loin d’avoir livré son meilleur match de la saison, à l’image de son équipe, à Reims (0-0). L’attaquant a fait preuve d’une certaine nervosité et a surtout fait parler de lui pour son mystérieux message sur les réseaux sociaux, le “Pivotgang”. Une remarque, d'abord supprimée, puis finalement repostée, qui est liée au poste qu’occupe maintenant l’international français. Celui de numéro 9, alors que le club dispose d’un vrai pivot : Hugo Ekitike. Des mots faisant écho à ceux prononcés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Kylian Mbappé expliquait sa différence de rôle, où il bénéfie de plus de liberté en sélection qu’en club.

La poisse continue pour Anthony Martial. Malgré les précautions du staff de Manchester United, l’attaquant s’est blessé dimanche lors de la victoire de son équipe contre Everton et a été contraint de céder sa place à Cristiano Ronaldo, auteur de son 700e but en club. Martial ne comptabilise que quatre apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, des bouts de match qui l’ont vu marquer ou être décisif à chaque fois qu’on a fait appel à lui (3 buts et 2 passes décisives). À moins d’un mois de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, le timing s’annonce serré pour celui qui avait déjà dû renoncer à l’Euro 2021 à cause de pépins physiques.

Absent depuis un mois à cause d’un claquage, Kingsley Coman a manqué son retour à la compétition lors du Klassiker spectaculaire entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund (2-2). Entré à la pause à la place de Serge Gnabry, le Français n’a même pas terminé le match puisqu’il a été expulsé à la 90e minute pour un deuxième avertissement.