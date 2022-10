"Il a eu le pire sélectionneur", regrette Rothen sur la carrière de Ribéry avec les Bleus

Alors que Franck Ribéry est sur le point de raccrocher les crampons, Jérôme Rothen a tenu à rendre un hommage appuyé à l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich ce vendredi sur RMC, tout en taclant sévèrement Raymond Domenech.

Alors que Franck Ribéry est sur le point de mettre un terme à sa carrière professionnelle, l’heure est au bilan. Quelle trace va laisser le natif de Boulogne-sur-Mer dans l’histoire du football français ? Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce vendredi sur RMC, Jérôme Rothen a d’abord tenu à rendre un hommage appuyé à la carrière de l’ancien Marseillais. "Je dis respect à Ribéry pour sa carrière, il a fait un truc incroyable", a loué le membre de la Dream Team RMC Sport.

"Il est arrivé sur le tard, il n’a pas eu une formation comme la plupart des footballeurs professionnels. Il a galéré au début, c’est peut-être ce qui lui a donné envie de se surpasser et de se sublimer. Et c’est ce qu’il a fait, que ce soit à Metz, à Marseille et surtout au Bayern Munich", a-t-il ajouté.

Avec 81 sélections (16 buts), Ribéry a également été l’une des figures de l’équipe de France entre 2006 et 2014, jusqu’à sa retraite internationale. Malgré tout, Rothen estime que l’aventure commune entre l’attaquant et les Bleus a un petit goût d’inachevé.

"Si on avait été champions du monde, on parlerait d’une légende en équipe de France"

"En équipe de France, le problème de Franck c’est d’avoir eu le pire sélectionneur. Et je suis bien placé pour en parler car je l’ai connu aussi. Quand t’as Raymond Domenech (de 2006 à 2010, ndlr), c’est difficile de continuer ta progression en équipe de France. C’est bien de se rappeler de ses matchs à la Coupe du monde 2006. Il a été rayonnant et surprenant."

"On parle beaucoup des champions du monde qui ont apporté beaucoup d’expérience, que ce soit Lilian Thuram, Zinédine Zidane ou Fabien Barthez, poursuit Rothen. Mais il ne faut surtout pas oublier ce qu’a ramené Franck dans ce groupe, avec cette insouciance, cette vitesse qu’il avait. Ce qu’il a fait en 2006 marque l’histoire de l’équipe de France. Si on avait été champions du monde, on parlerait d’une légende en équipe de France."

Une carrière internationale ternie par Knysna ?

La carrière de Ribéry sous le maillot frappé du coq a également été marquée par le triste épisode de Knysna, quand, en pleine Coupe du monde, les joueurs de l’équipe de France ont fait grève d’entraînement pour dénoncer l’exclusion de Nicolas Anelka. À l’époque, Ribéry fait partie des cadres du vestiaire ayant mené cette fronde.

"Il ne faut pas retenir que Knysna. Oui il a fauté, oui il a été ridicule par moments, même dans ses déclarations. Ca, c’est son gros point noir. Mais franchement, si on retient que ça, c’est dégueulasse", a conclu Rothen.