Équipe de France: l’entourage de Lucas Hernandez rassurant sur sa blessure

L'agent du défenseur du Bayern et de l'équipe de France Lucas Hernandez, actuellement blessé, a fait savoir que le gaucher pourrait reprendre la compétition fin octobre, à moins d'un mois de la Coupe du monde au Qatar. Une réponse rassurante à un média allemand qui a évoqué entre quatre et six semaines d'absence.

L'international français Lucas Hernandez, blessé aux adducteurs, suit sa convalescence comme prévu et devrait pouvoir rejouer d'ici fin octobre, a déclaré vendredi son agent d'image, démentant des informations alarmistes d'un média allemand concernant la participation du défenseur du Bayern Munich au Mondial 2022. "Lucas recourt lundi et jouera avec le Bayern avant la fin du mois", a fait savoir Frank Hocquemiller, cofondateur de l'agence d'image VIP Consulting.

Victime d'une déchirure musculaire aux adducteurs de la cuisse gauche le 13 septembre lors du choc Bayern-Barcelone en Ligue des champions (2-0), Lucas Hernandez espère être rétabli à temps pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), où les Bleus défendront leur titre.

Deschamps annoncera sa liste la semaine du 7 novembre

Vendredi, le média allemand Sport 1 avait écrit que la durée de rétablissement du défenseur (26 ans), initialement estimée entre quatre et six semaines, pourrait être "plus lente que prévu", ce qui compliquerait sa présence dans la liste du sélectionneur français Didier Deschamps pour le Mondial. Un scénario vivement démenti vendredi soir dans l'entourage du joueur.

Pièce majeure de la défense de l'équipe de France, Lucas Hernandez (32 sélections) a raté les derniers matches de l'équipe de France fin septembre contre l'Autriche (2-0) et le Danemark (0-2). Didier Deschamps doit annoncer la semaine du 7 novembre sa liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, pouvant aller jusqu'à 26 noms. Les Bleus, versés dans le groupe D avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie, débuteront leur tournoi face aux Australiens le 22 novembre.