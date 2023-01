"Indigne de représenter le foot français": des élus dénoncent les propos de Noël Le Graët sur Zidane

Toute la classe politique a dénoncé les propos du patron de la FFF. Sur RMC, il a indiqué qu'il en avait "rien à secouer" des rumeurs qui lient Zidane au poste de sélectionneur du Brésil.

Toute la planète football a été choquée par les propos de Noël Le Graët ce dimanche. Sur RMC, le président de la Fédération française de football a affirmé qu'il n'en avait "rien à secouer" si l'ancien champion du monde Zinédine Zidane était nommé sélectionneur du Brésil.

"Je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a-t-il dit aussi à propos de négociations potentielles avec "ZZ" après la Coupe du monde après la finale perdue par les Bleus: "Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps".

Des propos qui ont fait réagir bien au delà des terrains de football. La ministre des Sports, dans la soirée, a vivement critiqué sur Twitter Noël Le Graët.

Condamnation du RN à LFI

"Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport: un 'président' de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça, a estimé la membre du gouvernement. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane s'il vous plaît", a-t-elle écrit.

Et c'est toute la classe politique, de LFI au RN en passant par LREM, qui rejoint les condamnations de la ministre des Sports. Plusieurs députés de la France Insoumise ont été eux les premiers à embrayer sur les réseaux sociaux pour dénoncer les propos de Le Graët.

"Quelle honte qu'un dirigeant de la FFF tienne de tels propos. Le football français mérite mieux que M. Le Graët", a réagi l'élu François Piquemal. "Incroyable manque de respect", a de son côté écrit Carlos Martens Bilongo, lui aussi élu de la FI.

"On a vraiment un problème avec les présidents des deux principales fédérations, FFF et FFR. Disons-le, les deux nous font honte et injure aux deux sports préférés des Français et à tous ceux, joueurs, dirigeants, bénévoles, qui les font vivre au quotidien", a abondé le député socialiste Jérôme Guedj.

"Notre football mérite mieux que cela"

Toujours du côté de la Nupes, l'écologiste Sabrina Sebaihi a elle aussi déploré les propos du patron de la FFF.

Il est "plus que jamais temps de mettre un terme au mandat de ce président indigne de représenter le foot français, qui a couvert de son autorité tous les scandales de la FFF et est en prime visé par des accusations de harcèlement sexuel", écrit la députée sur Twitter. "Dehors."

"Zidane est un monument du football et du sport français. Une personnalité aimée par tous les Français. Des excuses s’imposent. Notre football mérite mieux que cela", lance aussi Pieyre-Alexandre Anglade (Renaissance), qui déplore "des propos d’un mépris confondant."

Y compris au Rassemblement national, les propos du patron de la FFF ont choqué. Jordan Guitton, député de l'Aube, interpelle la ministre des Sports et lui demande "d'agir pour que ces gens ne nuisent plus au football français!"