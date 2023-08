Italie: l’étonnante triple casquette de Mancini, sélectionneur des A... et désormais chargé des jeunes

Sélectionneur de la Squadra Azzurra depuis mai 2018, Roberto Mancini va également s’occuper des équipes U21 et U20, a annoncé ce vendredi la Fédération italienne de football. Le but est d’appliquer les mêmes styles et systèmes de jeu.

Deux nouvelles casquettes pour Roberto Mancini. Le technicien de 58 ans, sélectionneur de l'équipe d'Italie depuis 2018, est désormais également chargé des équipes des moins de 21 ans et de 20 ans, a annoncé vendredi la Fédération italienne de football (FIGC).

"L'intégration de ces équipes conduira à appliquer les mêmes styles et systèmes de jeu sur le terrain, favorisant et accélérant l'apprentissage technique", a expliqué la FIGC dans son communiqué.

Il sera épaulé par deux entraîneurs

Mancini, à la tête depuis plus de cinq ans de la Nazionale, qu'il a conduite au titre européen en 2021, supervisera le fonctionnement des deux sélections U21 et U20 et sera épaulé d'un entraîneur pour chacune, respectivement Carmine Nunziata et Attilio Lombardo, qui était jusque-là l'un de ses adjoints.

La FIGC a également annoncé que l'ancien international Andrea Barzagli, champion du monde 2006, rejoignait l'encadrement de la Nazionale où il sera chargé du secteur défensif.