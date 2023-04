OL: Rayan Cherki avec le maillot de l'Italie ? Mancini suivrait de près l'international Espoirs français

Selon le quotidien italien La Repubblica, le sélectionneur de la Nazionale, Roberto Mancini, aurait un oeil sur Rayan Cherki, qui possède des origines italiennes de par son grand-père. Une situation qui rappelle celle de Mateo Retegui, joueur argentin aux origines italiennes appelé lors du dernier rassemblement transalpin.

Roberto Mancini ne s'arrête pas à Retegui. Après avoir appelé en sélection italienne l'attaquant argentin du CA Tigre, auteur de deux buts avec l'Italie lors des deux premières journées des éliminatoires de l'Euro 2024, le sélectionneur italien envisagerait d'appeler Rayan Cherki, selon les informations de La Repubblica parues ce mardi.

Surveillé parmi les joueurs aux origines italiennes

International Espoirs français de l'OL, Rayan Cherki, âgé de 19 ans aurait attisé les convoitises de Roberto Mancini et du reste de la fédération italienne. A la recherche de joueurs aux origines italiennes, appelés "oriundo" en Italie terme désignant "un immigré d'origine italienne et vivant hors d'Italie, ainsi que ses descendants". Rayan Cherki ferait partie de cette colonie scrutée selon le journal italien.

Jamais appelé en équipe de France A, Rayan Cherki possède la double nationalité algérienne et française et l'un de ses grands-pères serait originaire des Pouilles, région du sud de l'Italie, indique-t-on en Italie. La Repubblica assure même qu'il n'y aurait aucun obstacle à son arrivée en sélection italienne, puisque son lien avec le pays est très clair, comme pour Mateo Retegui avant lui.

Pas de décision en sélection

International français chez les U16, U19 et U21, Rayan Cherki est perçu comme un joueur très prometteur du championnat de France et vit une belle saison sur le plan comptable. En 32 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives. Fin mars, RMC Sport informait qu'il n'avait pas encore choisi sa future sélection, malgré l'intérêt poussé de l'Algérie. Il pourrait donc avoir un troisième prétendant.

Le mois dernier, Roberto Mancini avait convoqué le jeune Mateo Retegui, attaquant de 23 ans évoluant au CA Tigre club alors 14e du championnat argentin. Celui qui finira buteur de la Nazionale contre l'Angleterre (1-2) et Malte (2-0), possédait un passeport italien en raison des origines siciliennes de son grand-père. Mais il est arrivé en sélection en ne parlant pas un mot d'italien.