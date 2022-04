"J'aimerais qu'il n'y ait plus ce tabou", Giuly révèle avoir été victime d'une escroquerie

Dans un témoignage accordé au Parisien, l'ancien footballeur international français Ludovic Giuly affirme avoir perdu des millions d'euros dans une escroquerie aux placements financiers. Il alerte sur le sujet, notamment pour prévenir les joueurs actuels.

Il a perdu 2,7 millions d'euros. "Heureusement que j’ai les reins solides financièrement et que je ne suis pas à la rue car je n’avais pas confié tout mon argent", dit-il. Dans un entretien paru jeudi dans Le Parisien, l'ancien footballeur et actuel consultant Ludovic Giuly révèle avoir été victime d'une escroquerie sur des placements financiers. Cela lui a valu en 2016, à la fin de sa carrière de joueur, d'être interdit de crédit en raison d'un dépassement du plafond légal d'endettement.

"Mon banquier m’explique alors que, effectivement, mon argent sur mes comptes est nanti, autrement dit donné en gage, pour rembourser les placements faits sur des maisons de retraite", raconte l'ancien ailier de l'AS Monaco, du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain.

"Les footballeurs, nous sommes des proies faciles"

C'est, selon son récit, en confiant 5,3 millions d'euros à la société Sportinvest, qui collaborait avec lui depuis de nombreuses années, que l'ex-international français s'est retrouvé dans cette situation: "J’ai notamment constaté qu’on me faisait rembourser des crédits à près de 6 %. (...) Toutes les maisons de retraite qu’on m’avait fait acheter étaient surpayées par rapport à la valeur réelle. Les biens valaient à peine 3,5 millions alors que j’en avais versé 5,3. Et leur rendement réel était deux ou trois fois moindre que ce qu’on m’avait promis". Il pointe également les commissions immobilières de l'entreprise, qu'il estime à plus d'un million d'euros.

Sur le même sujet Giuly a passé ses diplômes d'entraîneur... mais a été snobé par les clubs français

Avec ce témoignage, Giuly, 45 ans, veut "lever le tabou sur les problèmes financiers des joueurs". "Les footballeurs, nous sommes des proies faciles", juge-t-il, assurant connaître des anciens joueurs de son époque actuellement dans une situation très difficile. "Il y a des gars qui se font avoir en ce moment même sans le savoir", assure-t-il aussi, par rapport aux footballeurs de la génération actuelle. Avant d'ajouter: "J’ose parler aujourd’hui à la place de beaucoup qui ont honte de s’être fait avoir. Ils ne devraient pas. Ils sont des victimes pas des coupables".