Giuly a passé ses diplômes d'entraîneur... mais a été snobé par les clubs français

Invité de Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC, Ludovic Giuly a exprimé son envie de devenir entraîneur, après avoir passé son diplôme professionnel à Madrid. Mais l’ancien attaquant de 45 ans n’a reçu aucune nouvelle des clubs français qu’il a contactés.

Sa volonté est parfaitement claire. "Attention, je vais me lancer", a prévenu Ludovic Giuly lors de son passage dans Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. A 45 ans, l’ancien attaquant a envie d’épouser une carrière d’entraîneur. Après avoir passé son diplôme d’entraîneur professionnel à Madrid, l’ex-international français (17 sélections, 3 buts) est à la recherche d’une première expérience. Il a d’ailleurs sollicité la plupart des clubs de Ligue 1 en proposant ses services. Sans succès.

"J’ai essayé d’aider beaucoup de clubs en France, en tant que troisième, quatrième ou cinquième adjoint, pour apprendre mon métier. Parce que j’estime que j’ai besoin d’apprendre, explique celui qui est devenu consultant TV. J’ai même dit aux présidents que je signais un papier comme quoi je ne prenais pas le poste de n°1 si j’étais viré. Personne ne m’a répondu. Mais pas pour être entraîneur des attaquants, pour venir un mois ou une semaine. Que dalle. Donc je vais chercher ailleurs et je vais trouver. Mais tout seul, comme un grand."

"Donnez-moi la possibilité d’apprendre"

Le natif de Lyon, qui a mis fin à sa carrière en 2017 après être notamment passé par Monaco (avec Jérôme Rothen), le Barça ou le PSG, souhaite trouver un poste afin de parfaire sa formation. Quitte à migrer loin de l'Hexagone.

"Je ne dis pas que je suis meilleur qu’un autre. Je dis juste que j’ai envie d’apprendre. Donnez-moi la possibilité de m’exprimer et d’apprendre, réclame-t-il. Je veux apprendre et aider, il y a pleins de clubs qui en ont besoin en France. Maintenant, s’il n’y a pas besoin de moi, pas de problème. Ça me fait chier parce que franchement je préfère entraîner chez moi. Mais s’il faut que j’aille à l’étranger, j’irai à l’étranger."