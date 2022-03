PSG: "Qui d’autre allait le payer?", Giuly convaincu que Messi ne pouvait signer qu'à Paris

Dans Rothen s’enflamme, sur RMC, Ludovic Giuly a affirmé être persuadé que Lionel Messi n’avait pas d’autres choix que de signer au PSG l’été dernier.

En plein cœur de l’été 2021, une page de l’histoire du football s’est tournée quand Lionel Messi, au Barça depuis 2004, a quitté le club catalan pour signer au PSG. A l’époque, tout va très vite entre l’annonce de son départ de Barcelone et son arrivée en grandes pompes dans la capitale française. Mais, pour Ludovic Giuly, voir le génie argentin débarquer à Paris était une évidence.

"Qui d’autre allait le payer ?, s’est interrogé l’ancien attaquant dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. City avait pris Grealish. Si ça se passe un mois avant, Guardiola il l’accueille avec le tapis rouge. Mais là, qui peut le payer ? Seul Paris pouvait le payer !", a estimé celui qui a côtoyé le septuple Ballon d’or entre 2004 et 2007 au Barça.

"Tu crois que Nasser ne l’a pas appelé ?!"

Le membre de la Dream Team RMC Sport est également certain que le PSG travaillait depuis un petit moment sur le dossier. "Quand Leo part en vacances, il sait qu’il y a un problème. Tu crois que Nasser ne l’a pas appelé ?! Bien sûr qu’il l’a appelé, bien sûr qu’ils s’étaient mis d’accord à l’avance. Leo pensait que le Barça allait proposer de baisser son salaire de 50%, mais ils ne lui ont même pas proposé ça ! Il connaît Neymar, Paredes, Di Maria… Tu crois qu’il va aller où ? Tu crois qu’ils ne l’ont pas appelé les mecs ? Ils l’ont appelé et lui ont dit ‘on t’accueille!’", a poursuivi l’ancien Monégasque dans Rothen s’enflamme.

Six mois après son arrivée dans le club de la capitale, Messi continue de chauffer le chaud et le froid. En 23 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG, il a inscrit sept buts (donc cinq en Ligue des champions) et délivré 11 passes décisives. Depuis quelques semaines, même si certaines de ses performances en C1 font débat, il semble monter en régime et s’est notamment montré décisif à chacune de ses cinq dernières sorties en championnat.