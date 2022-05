"Je ne veux plus mentir": un joueur anglais fait son coming out, une première depuis 1990

Jake Daniels (17 ans), joueur de Blackpool en Championship, a fait son coming out ce lundi dans un entretien à Sky Sport. Il est le premier footballeur britannique professionnel à parler publiquement de son homosexualité depuis Justin Fashanu, en 1990.

"Je suis prêt à être moi-même, à être libre et à avoir confiance". Jake Daniels, jeune joueur de Blackpool en Championship, a fait son coming out ce lundi dans les médias britanniques.

A l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie mardi, il s’est longuement confié à Sky Sport: "Je ne peux pas vraiment mettre de date là-dessus, mais j'avais probablement cinq ou six ans quand j'ai compris que j'étais gay. Ca fait longtemps que je vis avec ce mensonge. A cet âge-là, tu ne penses pas vraiment que le football et être gay ne font pas bon ménage. Tu te dis juste un jour, quand je serai plus grand, j'aurai une petite amie et je changerai et ça ira. Mais en grandissant, vous réalisez que vous ne pouvez pas simplement changer. Ça ne marche pas comme ça".

"Je ne veux plus mentir"

"J'avais des copines dans le passé, pour essayer de faire croire à tous mes potes que j'étais hétéro, mais c'était juste une énorme dissimulation. Je n'étais pas prêt et c'était un combat mais je ne veux plus mentir", a-t-il continué.

"Un poids sur les épaules et un énorme soulagement"

Jake Daniels explique avoir fait son coming out auprès de sa famille, puis auprès de ses coéquipiers et de son club. "Je l'ai dit à ma mère et à ma sœur. Le lendemain, nous avons joué à Accrington et j'ai marqué quatre buts. Ça montre à quel point c'était un poids sur les épaules et un énorme soulagement."

Le jeune joueur remercie également son club: "Blackpool a été absolument incroyable. […] Mes coéquipiers m'ont tous tellement soutenu. Ils ont posé des tonnes de questions, ils ont tous été intrigués et leur réaction a été brillante. Ils m’ont demandé pourquoi je ne leur avais pas dit plus tôt. C'est la meilleure chose que j'aurais pu demander". "Le capitaine a été l'une des principales personnes à qui j'ai parlé. À la fin, il a juste dit: 'je suis tellement fier de toi'. Cela signifiait tellement", continue-t-il encore. Jake Daniels a également publié une lettre sur le site de son club.

Jake Daniels (17 ans) devient ainsi le premier footballeur pro britannique à faire son coming out depuis Justin Fashanu, en 1990. L’homosexualité reste un sujet tabou dans le monde du football, comme l’affaire Idrissa Gueye l’a encore montré ce week-end. Le joueur du PSG n’était pas présent samedi pour affronter Montpellier "pour raisons personnelles", alors que tous les joueurs de Ligue 1 devaient porter un maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+.