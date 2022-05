Maillot contre l'homophobie: le PSG et la LFP bottent en touche après le boycott de Gueye

Alors qu’Idrissa Gueye était absent samedi du match de Ligue 1 entre Montpellier et Paris pour ne pas porter le maillot au flocage arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+ contre Montpellier, le PSG et la LFP ont réagi ce lundi auprès de l'AFP. Avec beaucoup de prudence et sans citer le cas précis du joueur parisien.

Comme l'année dernière, Idrissa Gueye n'a pas joué samedi, lors de la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Une nouvelle défection quelque peu gênante pour le club parisien puisque l’an dernier, le Sénégalais avait déjà évoqué une "gastro-entérite" lors de cette même journée spéciale. Cette année, c’est une absence "pour raison personnelle" qu'a évoquée Mauricio Pochettino en conférence de presse, précisant que le joueur n’était pas blessé. Mais comme indiqué par RMC Sport, la vraie raison de l'absence se trouvait bien dans le maillot au flocage arc-en-ciel.

Une situation juridique complexe

Le PSG a réagi lundi auprès de l'AFP et a voulu rappeler être "complètement engagé dans la lutte contre l'homophobie et les discriminations, avec Sportitude ou SOS Racisme. Nos joueurs ont porté avec fierté ce maillot, les plus grandes stars, Messi, Neymar ou Mbappé, exprimant l'engagement du club". En revanche, silence radio sur le cas Idrissa Gueye. Sera-t-il sanctionné? Peut-il l'être? La situation juridique semble complexe en terme de droit du travail.

De son côté, la LFP "ne souhaite pas commenter" l'incident et rappelle son "travail de fond dans ce domaine depuis quatre ans", comme "l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'homophobie dans les clubs et les centres de formation". "Mardi une vente aux enchères est organisée avec les ventes de ces maillots au profit d'associations LGBT", a-t-on précisé, mais sans commenter l'absence de Gueye.

"Un flou dans les contrats des joueurs sur ces thèmes"

Même prudence du côté de Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports: "je ne vais pas me substituer à l’employeur, a-t-elle réagi auprès de RMC Sport. Il y a un flou dans les contrats des joueurs sur ces thèmes. Je ne sais pas exactement comment les clubs ont traduit la demande de la Ligue auprès de leurs salariés. Je crois que c’est quelque chose d’incitatif. Parce que sur ces thèmes, qui doivent faire consensus, ça ne peut être que de l’engagement volontaire. Tout le monde doit prendre des responsabilités et se mettre d’accord. C’est comme ça qu’on va bouger les choses, pas avec des sanctions sur des propos qui n’ont pas été clairement assumés."

"Idrissa Gueye n’a ni communiqué, ni démenti. Si jamais il y a une prise de position, elle serait bien sûr tout à fait regrettable dans un pays comme le nôtre […]. C’est quelque chose qui va obscurcir la belle image que veut donner le football", a poursuivi Roxana Maracineanu. Contactés par RMC Sport dimanche soir, les proches d'Idrissa Gueye n’ont pas souhaité faire de commentaire.