L'Algérie discuterait avec Domenech pour le poste de DTN

Selon la Gazette du Fennec, la Fédération algérienne de football (FAF) négocie avec l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, pour le poste de Directeur technique national.

Un nouveau challenge pour Raymond Domenech ? Un an et dix jours après avoir été limogé du FC Nantes après un passage aussi bref qu’oubliable, le technicien de 70 ans pourrait être tenté par un défi en Algérie. Selon la Gazette du Fennec, la Fédération algérienne de football pense en tout cas à lui pour succéder à Ameur Chafik au poste de Directeur technique national (DTN) du foot algérien.

Des discussions ont déjà débuté

D’après les informations du média algérien, les discussions entre les deux parties remontent à une dizaine de jours. En attendant de savoir si l’ancien sélectionneur de l’équipe de France tombera d’accord avec la FAF et collaborera avec Djamel Belmadi, le boss des Fennecs, l’Algérie, éliminée en phase de poules de la CAN, tentera d’obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar lors d’un barrage explosif face au Cameroun (24 et 29 mars).