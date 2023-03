L'émotion de Bojan Krkic, l'éternel "futur Messi", en annonçant officiellement sa retraite à 32 ans

L'un des plus grands espoirs du football espagnol tire un trait définitif sur sa carrière de joueur. Bojan Krkic jouera un ultime match avec la sélection catalane avant de, pourquoi pas, revenir au sein du FC Barcelone. Celui qu'on surnommait "le futur Messi" en a fait l'annonce au Camp Nou ce jeudi.

C’est devant d’anciens partenaires et des personnalités du FC Barcelone que le joueur, formé au club et intégré à l’équipe première à seulement 17 ans, a annoncé officiellement prendre sa retraite. Ce jeudi, au Camp Nou, Bojan Krkic a définitivement tiré un trait sur sa carrière de footballeur.

"À l'âge de 8 ou 9 ans j'ai rejoint ce club (Barcelone), qui est ma famille, et à 32 ans et après de nombreuses expériences je veux annoncer que j'ai terminé cette étape de ma vie, a confié très ému le joueur. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Il faut être honnête et je pense que mon heure est venue. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière."

Un retour au FC Barcelone?

Celui que beaucoup ont appelé "le futur Messi" tourne donc une page, mais souhaite très rapidement rebondir dans le monde du football. "Ces dernières années j’ai été formé dans la gestion sportive. Je me sens prêt à commencer une nouvelle étape avec enthousiasme, avec l’envie de faire partie d’un club."

Pourquoi pas à Barcelone aux côtés du président Joan Laporta ? L’Espagnol n’a pas caché son amour pour son club de cœur: "Mes sentiments envers le Barça sont très profonds. C’est la famille, c’est l’endroit où j’ai été formé et, logiquement, en faire partie, l’aider, le rendre chaque jour plus grand me rendrait très heureux." Le président Laporta, présent aux adieux, n’y est pas allé par quatre chemins pour lui adresser un message : "Le Barça est votre maison, et nous espérons que nous pourrons rendre au club sa splendeur avec votre collaboration."

L’enfant de la "Masia" pourrait boucler la boucle en travaillant auprès des jeunes du centre de formation barcelonais dans les saisons à venir. Bojan Krkic devrait en discuter plus abondamment dans les mois prochains, une fois sa carrière de joueur définitivement actée.

Un ultime match avec la Catalogne

Il jouera cependant un dernier match, non pas avec un club mais avec l’équipe de Catalogne. La sélection catalane n’est pas membre de la FIFA ou de l’UEFA et ne peut participer aux tournois internationaux, mais elle se réunit environ une fois par an pour un match amical. La rencontre devrait avoir lieu début juin, mais ni la date ni le nom de l’adversaire n’ont été communiqués pour le moment.

Avec une seule apparition sous le maillot de la "Roja", en septembre 2008 pour Espagne-Arménie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, Bojan Krkic a trouvé du temps de jeu international ailleurs.

Depuis 2007, Bojan Krkic a participé à huit des 12 matches de la Catalogne, pour six buts inscrits dont un dès son premier match, contre le Pays basque (1-1). Son dernier match international s’est joué il y a 4 ans, le 25 mars 2019 contre le Venezuela (2-1), tandis que sa dernière rencontre en club remonte au 13 juillet 2022, en Coupe du Japon avec le Vissel Kobe contre Kashiwa (2-1).