Barçagate: "Non seulement nous nous défendrons, mais nous attaquerons", prévient Laporta

En pleine affaire Negreira, le président du FC Barcelone Joan Laporta a prévenu vendredi qu'il avait l'intention non seulement de se défendre mais également "d'attaquer" face à ce qu'il considère comme une campagne menée contre son club.

Joan Laporta persiste et signe. Le président du FC Barcelone prend de nouveau la parole dans le cadre du Barçagate. Son club est visé depuis quelques semaines par une enquête concernant des versements d'argent suspects vers des entreprises détenues par un ancien dirigeant arbitral.

"L'objectif à court terme est de déstabiliser l'équipe et à moyen terme de contrôler le Barça"

"La campagne dont nous sommes victimes ne vient pas par hasard. Son objectif à court terme est de déstabiliser l'équipe, et à moyen terme de contrôler le Barça", déclare M. Laporta dans un message vidéo adressé aux membres du club. Il avait déjà dénoncé récemment les "crapules" qui salissent "l'image de son club".

Le 10 mars dernier, le parquet de Barcelone a inculpé le club, mais aussi ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) et l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol Jose Maria Enriquez Negreira pour "corruption entre particuliers dans le secteur sportif", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce".

"Ne doutez pas que nous nous défendrons"

"J'aurai le temps de vous expliquer qui, pourquoi et comment ils orchestrent cette campagne. Ne doutez pas que nous nous défendrons. Et non seulement nous nous défendrons mais nous attaquerons", a promis Joan Laporta dans ce message posté deux jours avant le Clasico du championnat d'Espagne contre le Real Madrid, dimanche au Camp Nou.

À la veille de cette 26e journée de Liga, le Barça est en tête du classement avec neuf points d'avance sur le Real (2e), qui peut relancer le suspense dans la lutte pour le titre. Joan Laporta (60 ans) a été pour rappel président du FC Barcelone de 2003 à 2010, puis à nouveau depuis 2021.