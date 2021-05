L’étrange retour annoncé par Fernando Torres

Fernando Torres, ancien international espagnol, a annoncé son retour de manière étrange, mardi sur Instagram. L’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid et de Liverpool a pris sa retraite en 2019 après une dernière aventure au Japon.

Une photo de dos avec le numéro 9 - son numéro - fièrement exhibé. Fernando Torres (37 ans) a publié un message énigmatique mardi sur son compte Instagram, annonçant son retour. En restant très discret sur la nature de cette annonce.

"Je ne comprends la vie que d'une seule manière: jouer, a-t-il écrit. Par conséquent, j'ai décidé de revenir. Ce vendredi je communiquerai où. El Nino est de retour, je reviens jouer."

Deux ans après la fin de sa carrière, l’ancien attaquant serait donc décidé à rechausser les crampons. L’ancienne idole de l’Atlético de Madrid (2001-2007, puis 2015-2018) et de Liverpool (2007-2011) a mis un terme à sa carrière en 2019 après une dernière aventure avec le club japonais de Sagan Tosu. Son annonce pourrait aussi être un coup de communication même si rien n’a vraiment filtré de ce message.



Depuis qu’il s’est retiré des terrains, Torres a opéré une impressionnante transformation physique. Il était apparu avec des bras énormes et des trapèzes gonflés dans la vidéo d’un clip promotionnel pour un site de jeux en ligne.



Le champion du monde 2010 avec l’Espagne est revenu à l’Atlético de Madrid en septembre dernier pour intégrer le staff des "cadets A" et y passer ses diplômes d'entraîneur. Il a vite grimpé les échelons pour être nommé adjoint de Nacho Fernandez au sein de l'équipe réserve de l'Atléti, qui évolue en Segunda B (D3). Ces derniers mois, il a également épaulé Jesus Marcos au sein du staff de la "Juvenil A".