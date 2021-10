L’IFAB devrait retoquer les mi-temps de 25 minutes

L'idée de rallonger les mi-temps de certains matchs de foot pour y organiser des shows, à la manière du Superbowl, n’a pas emballé l’International Board, qui s’est dit préoccupé par "l’impact négatif sur la santé des joueurs".

Réuni mercredi en comité consultatif, l’International Football Association Board (IFAB), garant des lois du jeu, a livré ses dernières recommandations dans un communiqué. Dans celui-ci, il s’est dit favorable à l’instauration définitive des cinq remplacements par match, mais a émis des réserves sur l’autre grand chantier du jour: les mi-temps de 25 minutes, souhaitées par la CONMEBOL.

Une trop longue "période d'inactivité"

La confédération sud-américaine avait suggéré cette extension il y a quelques jours pour certains tournois, notamment la Copa Libertadores, afin de pouvoir organiser des shows musicaux ou festifs pendant la mi-temps, à l’image de ce qui se fait lors du Superbowl aux États-Unis. "Cela permettrait d’offrir un spectacle artistique de grande qualité aux supporters présents au stade et à ceux qui suivent la retransmission télévisée, comme dans d'autres sports, avec un excellent accueil", avançait notamment Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL.

Pas suffisamment convaincant pour l’IFAB, pour le moment. "Plusieurs membres ont partagé leurs inquiétudes, particulièrement au niveau de l’impact négatif sur le bien-être des joueurs et leur sécurité après une période plus longue d’inactivité", explique le communiqué. De son côté, Dominguez assurait pourtant que "les athlètes auraient une meilleure récupération physique et les entraîneurs auraient la possibilité de faire des réglages plus précis ou de donner des consignes plus claires."

Les cinq changements par match entérinés

L’IFAB a été plus emballée par la règle des cinq changements par match. Instaurée comme amendement temporaire pendant la période de Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2022, cette modification de la troisième loi du football pourrait être appliquée de manière pérenne. "Nous avons recommandé que les compétitions puissent choisir d’augmenter le nombre de remplacements selon leurs besoins, tandis que le nombre de fenêtres de remplacement (trois en plus de la mi-temps) devrait rester le même", peut-on lire dans le communiqué.

Les positions de l’IFAB devraient être présentées plus en détail lors de sa prochaine réunion, le 25 novembre, avant le congrès annuel et une prise de décisions plus ferme, en mars prochain.