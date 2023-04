L'UEFA veut clarifier le grand flou sur les fautes de main dans la surface

Un groupe de réflexion va être créé par l'UEFA pour notamment se pencher sur l'interprétation de la règle sur les fautes de main dans la surface de réparation.

Aleksander Čeferin en a marre. Le président de l'UEFA a annoncé ce mardi le lancement d'un groupe de réflexion sur les fautes de main. L’ancien capitaine de la Croatie, Zvonimir Boban, actuellement responsable du football à l’UEFA, va prendre en charge ce groupe pour tenter d'éclaircir et de proposer des améliorations dans ce domaine qui crée encore énormément de polémiques.

Le patron de l'instance européenne en a aussi parlé avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Ce groupe de travail pourrait aussi regrouper des entraîneurs et anciens joueurs de football.

Je ne comprends pas

Une annonce qui confirme ses propos dans l'interview accordée au quotidien slovène Ekipa: "Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Et il faut faire quelque chose dans ce domaine. Fin avril, nous formerons un groupe spécial, qui sera dirigé par Zvonimir Boban, et nous voulons que tous les plus grands entraîneurs et anciens joueurs de football en fassent partie.

"L’un des sujets prioritaires sera la faute de main, avait-il ajouté. La loi dit que [c’est une faute de main] si le joueur a agrandi sa surface corporelle - mais que doit-il faire? Comment se rapetisser si l’on tombe au sol ou si l’on saute en l’air - les mains sont là où elles sont, on ne peut pas toujours les presser contre le corps".

Des débats sur les fautes de main ont encore alimenté le dernier week-end de Ligue 1, avec notamment un penalty non-sifflé pour le Paris Saint-Germain pour une main de Dejan Lovren en première période dimanche soir.