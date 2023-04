PSG-OL: Paris aurait-il dû bénéficier d'un penalty sur la main de Lovren, comme le suggère Thierry Henry?

Nuno Mendes pensait devoir bénéficier d'un penalty en faveur du PSG, dans le temps additionnel de la première période face à Lyon ce dimanche. Mais M. Letexier et ses assistants en ont décidé autrement.

Une situation litigieuse a provoqué la colère des Parisiens dans le temps additionnel d’une première période animée, ce dimanche soir au Parc des Princes, face à l'OL. Proche de concéder l’ouverture du score sur penalty, Paris pensait pouvoir en obtenir un à son tour après qu’un centre de Nuno Mendes a été repoussé de la main par Dejan Lovren dans la surface de réparation lyonnaise (45e+3).

Thierry Henry: "Je n'ai pas le même livre"

La faute semblait évidente à vitesse réelle, elle l’était beaucoup moins après diffusion au ralenti des images de l’action, ces mêmes images qui ont permis aux assistants du VAR de statuer. Le corps arbitral a considéré, à tort ou à raison, qu’il n’y avait aucune intentionnalité, et que la distance du ballon à la main était trop courte. Pas d’erreur manifeste, donc. Pas de quoi calmer le bouillant directeur sportif du PSG pour autant. Luis Campos est apparu très énervé à la sortie du tunnel emmenant les joueurs aux vestiaires. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Renato Sanches, se sont adressés à M. Letexier, en vain.

"Penalty une fois, deux fois, trois fois, il faut arrêter, s'est lui-même emporté Thierry Henry à la mi-temps, sur Prime Video. Il y a un truc qui s'appelle la logique dans le football. Alors quand tu mets une frappe qui part au stade Charléty, qui ne va nulle part pour personne, juste parce que ta main est dans un mouvement qui est logique... là il y a penalty. Et là, on voit bien que le centre part pour un Parisien, la main de Lovren est un peu devant. Penalty dix fois. On avance dans le foot! Je comprends les règles de 'page 22, il n'y a pas penalty'... je n'ai pas le même livre."

Que dit l’Ifab?

"Afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l’aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction.

Il y a faute si un joueur :

- touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon.

- touche le ballon du bras ou de la main : en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu’un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n’est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ces parties du corps et ainsi d’être sanctionné."