UEFA: au congrès de Lisbonne, les affaires reviennent encore au premier plan

En coulisses, les questions liées au football ont été reléguées au second plan, derrière le scandale du "Barçagate".

Sur les bords du Tage, l’UEFA croule sous les dossiers. L’instance doit faire face à la Super League, se prononcer sur la multipropriété des clubs et dernièrement le "Barçagate". Les questions liées au football sont souvent reléguées au deuxième plan. Pourtant, il y aurait de quoi dire. L’envie du président Aleksander Ceferin d’avoir une règle plus claire sur la main par exemple. Mais non, les affaires reviennent toujours au premier plan.

"L’UEFA regarde de près"

"Comment voulez-vous ne pas en parler?", explique un membre d'une fédération européenne à la sortie du comité exécutif de l’UEFA ce mardi après-midi. Depuis la sortie de Ceferin dans la presse, le dossier autour du FC Barcelone est sur toutes les lèvres à Lisbonne. "Si le président Ceferin réalise cette sortie, et s’avance aussi fortement, c’est qu’il y a quelques choses", poursuit un cadre de l’instance. Les faits dénoncés sont graves, c’est ce qui aurait poussé le patron de l’UEFA à réaliser cette sortie. Tout est calculé.

Même s’il est évoqué entre les participants, ce dossier n’était pas clairement à l’ordre du jour du Comex. Aucune annonce ne sera d’ailleurs effectuée sur le dossier du "Barçagate". "En coulisses ça discute beaucoup de ça", poursuit un participant. Un autre ajoute : "l'UEFA regarde la situation de près". Il faudra sûrement attendre la conférence de presse du président de l'UEFA ce mercredi après-midi pour avoir un complément sur cette première sortie médiatique brûlante.

Mais où est Tebas ?

Certains médias espagnols se sont amusés à chercher le président de la Liga aujourd'hui à Lisbonne. Ils pouvaient chercher, longtemps, car le patron très médiatique du championnat espagnol n'était pas là. El Chiringinto annonce ce soir qu'il n'était pas présent au Comex du jour au Portugal. Ce qui est vrai, personne n'a vu Javier Tebas dans l'hôtel où se déroulait la réunion de l'instance européenne.

Selon des membres du Comité Exécutif de l'UEFA, Javier Tebas aurait démissionné de son mandat de représentant des Ligues Européennes. Pour le moment, l'UEFA n'a pas communiqué sur cette décision. Il avait été élu à ce poste en 2021 pour un mandat de quatre ans soit jusqu'en 2025. Depuis plusieurs semaines, Tebas est empêtré dans cette affaire du "Barçagate" qui fait parler depuis quelques heures à Lisbonne.