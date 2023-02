Nice-Reims: les Niçois au soutien de la recrue phare Terem Moffi, qui n'a toujours pas marqué

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice, Terem Moffi n'a toujours pas marqué avec les Aiglons, qui ont concédé le nul sur leur pelouse face à Reims ce samedi, lors de la 24e journée (0-0). Titulaire à la pointe de l'attaque, le Nigérian s'est montré très discret.

Auteur d'une première partie de saison canon avec Lorient, Terem Moffi connaît une aventure bien différente depuis son arrivée à Nice, lors du mercato hivernal. Le L'attaquant de 23 ans (12 buts cette année avec les Merlus) n'a toujours pas trouvé la faille en deux rencontres. Ce samedi, lors du match nul de Nice à domicile face à Reims (0-0), le Nigérian a peiné face à Younis Abdelhamid et n'a tenté qu'une seule frappe en 90 minutes. Pas de quoi faire douter en question son entraîneur.

"On va continuer à travailler. Il est arrivé et on a rapidement enchaîné sur des matchs. Je pense qu'on a dix séances communes avec Terem. Ça fait très peu. Il faut créer des automatismes, a rappelé Didier Digard en conférence de presse. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de la part du public parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Le staff est très heureux de ce qu'il fait parce que ça demande du temps. Il a un état d'esprit irréprochable, il est travailleur et au service de l'équipe. C'est positif même si je me doute bien que tout le monde veut voir des buts. Avec ce qu'il nous montre, je suis très confiant."

Ses coéquipiers croient en lui

De leurs côtés, les joueurs niçois ne s'inquiètent pas pour leur nouveau partenaire. "Il faut lui donner le temps de s'adapter. À l'entraînement il montre énormément. Il a d'énormes qualités et je ne suis pas inquiet sur ce qu'il peut apporter. On est confiants, il faut lui laisser le temps", confie Jean-Clair Todibo. Pour Melvin Bard, la situation n'est pas alarmante. "Ça va venir avec le temps. On sait de quoi il est capable."

Après quatre victoires de rang en championnat, les Aiglons ont concédé leur deuxième match nul face aux Rémois... après le 0-0 à l'aller. un léger coup d'arrêt qui maintient le Gym à la 7e place, à trois points de Lille et des places européennes.