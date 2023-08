La légende Gianluigi Buffon prend officiellement sa retraite à 45 ans, Mbappé lui rend hommage

Gianluigi Buffon, l'ancien gardien de but emblématique de l'Italie et de la Juventus Turin, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 45 ans, comme il l'a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux.

La fin d'une longue aventure. Ce mercredi, Gianluigi Buffon a confirmé qu'il mettait officiellement un terme à sa carrière de footballeur, à 45 ans. Après 28 ans au plus haut niveau, le champion du monde 2006 évoluait depuis deux saisons avec Parme, son club formateur, en deuxième division.

Des records et un énorme palmarès

Passé professionnel à Parme en 1995, Gianluigi Buffon était parti à la Juventus en 2001, où il a remporté dix titres de champion d'Italie. Il avait quitté le club en 2018 pour rejoindre le PSG. "C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble", a écrit Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'Histoire.

Resté une saison en France, Gianluigi Buffon était revenu à la Juventus entre 2019 et 2021 avant un retour à Parme. Avec 176 sélections avec le maillot de l'Italie, le gardien est le joueur qui a le plus représenté la Nazionale. Gardien le plus nommé au Ballon d'or (9 fois), il avait obtenu son meilleur résultat en 2006, à la deuxième place derrière son compatriote Fabio Cannavaro.

Joueur le plus âgé à avoir disputé une finale de Ligue des champions en 2017, à 39 ans, Gianluigi Buffon n'a néanmoins jamais soulevé ce prestigieux trophée malgré des finales disputées en 2003 et 2015. Avec Parme, le portier avait gagné la Coupe de l'UEFA en 1999 et il avait complété son palmarès avec un titre de Ligue 1 en 2019.

Avec une carrière aussi longue, Gianluigi Buffon a connu plusieurs générations. Son ancien coéquipier Kylian Mbappé lui a rapidement rendu hommage : "Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire, a écrit l'attaquant du PSG. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout MERCI."