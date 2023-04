La presse espagnole relaie une étonnante rumeur sur Ceferin, accusé d'avoir menti sur son CV pour être président de l'UEFA

Selon le média slovène Prava, largement relayé en Espagne, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin aurait menti sur son CV et falsifié des documents afin de pouvoir se présenter à la tête de l'instance européenne. Une accusation qui, si elle venait à être prouvée, pourrait conduire à l'invalidation de son élection.

Révélation étonnante et brûlante en Slovénie. Le média slovène Prava, cité par plusieurs médias espagnols comme Marca, AS ou ABC, avance qu'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, pourrait avoir falsifié des documents afin de se présenter aux élections de l'institution européenne du football. Le dirigeant slovène aurait menti en affirmant avoir été membre du conseil d'administration de l'Olimpija Bezigrad, club de la capitale du pays Ljubljana, entre 2006 et 2011. Sauf que selon le journal, il n'en aurait jamais été membre.

Un faux CV, de faux documents?

Pour présider l'instance dirigeante du football européen, les candidats doivent fournir à l'UEFA des preuves de leur expérience en tant que dirigeant et, selon Prava, Ceferin aurait menti en déclarant sur son CV qu'il avait été membre du conseil d'administration de l'Olimpija Bezigrad. Dans la lettre adressée à la commission de l'UEFA, Ceferin a affirmé qu'il avait fait partie de la fédération slovène pendant cinq ans, alors qu'il faisait partie de l'équipe d'Olimpija Bezigrad, entre 2006 et 2011, mais selon l'enquête de Prava, ce ne serait pas vrai.

Un détail fondamental car, sans cette exigence, Ceferin n'aurait pas pu être élu président de l'UEFA, instance qu'il dirige depuis 2016. Cette "tromperie", selon le média, aurait également impliqué la falsification de plusieurs documents. Une expérience de cinq ans au sein d'un conseil d'administration est un prérequis pour être éligible à l'UEFA et, en 2016, c'était l'une des garanties qui lui permettait de prétendre à ce poste après le départ de Michel Platini.

Une élection potentiellement invalidée?

Le poste de Ceferin au sein de l'Olimpija Bezigrad apparaît pourtant sur le site officiel de la fédération slovène de football, un fait qui aggraverait son cas, car il pourrait s'agir d'une falsification par une organisation officielle. Le président de l'UEFA, qui a été réélu cette semaine jusqu'en 2027, n'a pas encore commenté ces révélations. S'il s'avère qu'il a effectivement triché, son élection en tant que président en 2016 pourrait être invalidée.

Le Slovène de 55 ans est devenu président de la confédération européenne de football en 2016 à la suite de la suspension de Michel Platini, avant d'être reconduit dans ses fonctions en 2019.