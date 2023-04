France-Argentine: Ceferin tacle la passivité de Messi envers Martinez sur les chambrages anti-Mbappé

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin estime que Lionel Messi, en tant que capitaine de l’Argentine, aurait dû interpeller Emiliano Martinez après ses gestes et ses chambrages envers Kylian Mbappé, après la finale de la Coupe du monde face à l'équipe de France.

Lionel Messi aurait-il dû agir différemment après la finale de la Coupe du monde, remportée par l’Argentine. Face aux - nombreux - chambrages d’Emiliano Martinez, notamment à l’égard de Kylian Mbappé, le septuple Ballon d’or avait assisté incrédule au numéro de “Dibu” avec une poupée à l’effigie du meilleur buteur du dernier Mondial.

Une attitude décriée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. “Il aurait dû dire quelque chose, lui dire d’arrêter de faire ça, de montrer un peu de respect”, estime le président de l’UEFA dans le livre “Messianique”, et cité par Mundo Deportivo.

“Une chose dégoûtante à faire”

S’il souligne “l’humilité” de Lionel Messi, Aleksander Ceferin confie que les réactions du gardien argentin étaient “primitives”. "Messi joue toute l'année avec (Kylian) Mbappé. Si vous voyez comment il a réagi pendant les penalties... Je ne comprends pas qu'il se moque de Mbappé, de la marionnette et des choses comme ça. Ce n'est pas de la sportivité, c'est primitif et je n'ai pas aimé."

Lors de la remise des trophées après la finale, Martinez s’était fendu d’un geste peu académique avec son titre de meilleur gardien de la compétition. “Une chose dégoûtante à faire” selon le patron de l’instance européenne. "On ne fait pas ça quand on a gagné la Coupe du monde ! Montrez un peu de grandeur, montrez que vous n'êtes pas un primitif. Vous pouvez être un gardien de but parfait, mais si vous n'êtes pas une bonne personne..."

Un geste qu’il a répété… trois mois plus tard, avec ses coéquipiers. Lors du match amical face au Panama, “Dibu” a récidivé en se servant cette fois-ci d’une réplique de la Coupe du monde remise pour l’occasion. À côté de lui, Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli et Germán Pezzella y sont également allés de bon coeur.