La Russie a joué son premier match à domicile depuis le début de la guerre en Ukraine

Exclue des compétitions FIFA et UEFA, et mise au ban du football international en raison de la guerre en Ukraine, l'équipe nationale russe a joué ce dimanche un premier match à domicile depuis novembre 2021. Un match amical remporté contre l'Irak.

Elle n'a pas participé à la dernière Coupe du monde, et ne participera pas au prochain Euro, mais l'équipe nationale russe, comme le championnat local, existe toujours. Alors que la sélection et les clubs du pays ont été exclus des compétitions FIFA et UEFA en raison de la guerre en Ukraine entamée en février 2022, la "Sbornaïa" a même disputé ce dimanche son tout premier match à domicile depuis novembre 2021.

La sélection dirigée par Valeri Karpine a battu en amical l'Irak (2-0) à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg devant 23.818 spectateurs (sur une capacité de 68.000) selon Reuters, soit dans une certaine confidentialité.

Des rencontres contre des pays alliés

Depuis le début de l'invasion en Ukraine et avant cette obscure rencontre contre l'Irak, l'équipe nationale russe n'avait disputé que quatre matchs, tous à l'extérieur, et tous face à des pays alliés sur un plan politique: d'abord au Kirghizistan en septembre 2022 (1-2), puis au Tadjikistan (0-0) et en Ouzbékistan (0-0) en novembre, et enfin en Iran (1-1), pas plus tard que jeudi dernier.

Le dernier match officiel de la Sbornaïa remonte lui au 14 novembre 2021, et une défaite en Croatie (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Deuxième de son groupe, la Russie devait ensuite disputer les barrages, mais avait été éjectée au dernier moment du tableau en raison de l'actualité internationale.