La Russie va créer un championnat dissident pour les clubs des régions occupées

Le dirigeant d’une chaîne de sport russe a annoncé ce mardi la création imminente d’une Ligue du Commonwealth où s’affronteront les clubs basés dans les régions occupées par la Russie comme la Crimée, Donetsk, Louhansk, de Kherson ou encore ceux d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.

En ce 24 août 2022, date anniversaire de l’indépendance ukrainienne, le football russe prend le contre-pied de la diplomatie internationale. Toujours en guerre avec l’Ukraine pour le contrôle de plusieurs territoires contestés, la Russie va autoriser et soutenir la création d’une Ligue du Commonwealth. Une information annoncée par Vasily Konov, dirigeant de la chaîne russe spécialisée dans la diffusion d'événements sportifs Match TV.

"La décision a été prise de créer une Ligue du Commonwealth, qui comprendra les équipes des régions de la République populaire de Lougansk, de la République populaire de Donetsk, de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud, de Kherson, de Zaporojie et de Kharkiv, ainsi que de la République de Crimée et de Sébastopol", a lancé le journaliste sur le réseau social Telegram et cité par le média local Gazeta.ru.

Des clubs de Crimée espérés en D2 russe

En clair, les clubs localisés dans les différentes régions occupées par la Russie et réclamées par plusieurs pays voisins vont créer une compétition dissidente de football. Toujours selon la presse russe, ces équipes pourraient à terme bénéficier d’accords pour être officiellement reconnus par la Ligue professionnelle russe.

Des discussions sont actuellement toujours en cours afin d’intégrer les clubs de Crimée et de Sébastopol à la Fédération russe de football. La Gazeta.ru informe également de la possibilité d’inclure les clubs de Crimée ou d'Abkhazie au championnat de deuxième division russe, la FNL sous réserve d’obtention d’une licence professionnelle auprès de la Ligue nationale.