Un club ukrainien renonce à participer au championnat en raison des bombardements russes

En raison de nombreux bombardements russes dans la ville de Kramatorsk, située dans le Donbass, l'équipe de football a décidé de ne pas participer au championnat ukrainien de deuxième division, faute de pouvoir "assurer des entraînements en toute sécurité."

Le club ukrainien du FC Karmatorsk, pensionnaire de deuxième division ukrainienne, a annoncé sur son compte Instagram que l'équipe ne disputerait pas le championnat la saison prochaine. La ville de 150.000 habitants a notamment été la cible de bombardements de l'armée russe dans la nuit du 15 au 16 juillet. Dans ces conditions, le club a préféré prendre les devants. "Compte tenu des circonstances, nous ne sommes pas en mesure de participer à la saison prochaine de Persha Liha (nom de la division, ndlr), car nous sommes dans l’incapacité d’assurer des entraînements en toute sécurité à nos équipes", peut-on lire dans le communiqué.

Une reprise des compétitions sous certaines conditions

Alors que le FC Kramatorsk veut garder "le statut de club professionnel", tout en ayant "la possibilité de reprendre la compétition lors de la saison 2023/24", le club voit d'un bon oeil la reprise des championnats ukrainiens. Douzième la saison passée, le FC Kramatorsk évolue en deuxième division depuis 2015.

La semaine dernière, le ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, Vadym Gutzeit, indiquait que le championnat allait reprendre "le 23 août", malgré l'invasion du pays par la Russie depuis le 24 février. "Pendant les raids aériens, les matches (disputés à huis clos) seront interrompus et les joueurs de football, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri", a précisé le ministre.

Les clubs de football ukrainiens avaient décidé le 26 avril de mettre fin de manière anticipée à la saison précédente, suspendue en février en raison de l'offensive russe, sans désigner de champion. Le Shakhtar Donetsk, leader du championnat, possédait deux points d'avance sur le Dynamo Kiev lorsque les instances ukrainiennes ont décidé d'interrompre la saison.