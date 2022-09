La savoureuse apparition surprise de José Mourinho... dans un clip de rap

Le rappeur britannique Stormzy a fait appel à José Mourinho pour une apparition dans le clip de son nouveau titre "Mel Made Me Do It". Le Portugais est mis à l'honneur avec des propos devenus viraux sur les réseaux sociaux.

José Mourinho dans un clip de rap, c'est réel. Le rappeur britannique Stormzy a créé la surprise dans la vidéo de son nouveau titre Mel Made Me Do It, en faisant appel à l'entraîneur portugais de l'AS Rome pour une apparition de quelques secondes.

Dans ce clip long de presque 11 minutes, José Mourinho apparaît à partir de 5'15''. Dans une luxueuse demeure entouré de plusieurs hommes, il ne dit pas un mot et se tient bien droit. Avant de défier du regard la caméra, doigt sur la bouche.

"I prefer really not to speak"

Dans le même temps, la musique s'interrompt et laisse place à la voix de l'illustre coach en fond sonore. "I prefer really not to speak. If I speak I am in big trouble", l'entend-on dire. En français: "Je préfère ne pas m'exprimer. Si je parle, je vais avoir de gros problèmes".

Ces deux petites phrases sont tirées d'une interview TV de José Mourinho, devenue un mème sur les réseaux sociaux. Celle-ci date, pour la petite histoire, de mars 2014. À l'époque aux manettes de Chelsea, le "Special One" est invité à commenter une défaite 1-0 contre Aston Villa qui avait été marquée par un but refusé pour son équipe, mais aussi trois cartons rouges, dont un infligé à lui-même.

Entraîneur de l'AS Rome depuis l'été 2021, José Mourinho et ses joueurs pointent à la 6e place de la Serie A après sept journées.